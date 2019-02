Börjar bli riktigt less

Linköping väljer att överklaga den avstängning om fem matcher som Anton Karlsson tilldelades till Riksidrottsnämnden.

Jag börjar på riktigt bli less på det här.

https://twitter.com/cmoresport/status/1099616069529059328?s=21

Svensk hockey har en instans som hanterar disciplinära ärenden som i (hockey)folkmun heter Disciplinnämnden.

Den har varit kritiserad under en längre tid och jag var en av de som spydde rätt mycket galla över nämndens jobb för tre, fyra år sedan.

Det gör jag inte alls i samma utsträckning längre eftersom jag tycker de i grunden gör ett långt mycket proffsigare jobb än vad man gjorde tidigare. Numera kan jag i regel förutspå vilket staffet kommer att bli i de situationer jag sätter mig in i.

Man är från hockeyns håll väldigt tydliga med att man vill ha sin egen nämnd som tilldelar straff.

Nu ser jag dock en trend jag verkligen inte känner mig bekväm med.

Linköping följer det som Malmö och Leksand tidigare gjort när man överklagat till Riksidrottsnämnden.

Hur det gått med Malmös överklagan på Emil Sylvegård är jag osäker på men Sylvegård satt av sina tre matcher och vad jag hörde gjorde man avslag på överklagan.

Leksands överklagan på Mattias Ritola som man gjorde den fjärde februari förkortades från Fem till fyra matcher.

Eftersom Mattias Ritola fick spela under den period om ynka tre veckor som Riksidrottsnämnden behövde för att se över överklagan lär Linköpings ambition vara detsamma.

Och med tanke på att man saknar viktiga backar som Eddie Larsson och Mattias Bäckman är man i kraftigt behov av backar och också Riksidrottsnämnden.

Om det visar sig att Anton Karlsson får spela under delar av avstängningen i samband med utredningen och sedan stängs av har man förhalat processen och kanske hunnit få tillbaka Eddie Larsson.

Det är ett stort hål och brist i systemet.

Visst.

Överklaga bäst ni vill.

Men låt klubbarna bekosta Riksidrottsnämndens tid och under perioden som nämnden behöver att se över fallet får spelaren inte spela.

Och vid ett eventuellt avslag påläggs spelaren ytterligare ett par matchers avstängning.

Jag menar. Vi är så otroligt måna och noggranna att hockeyn ska hantera sina egna straff förutsatt att de passar det vill säga.

Det här belyser dock en sak som är nog så viktig nämligen transparens.

Alla jämför den med den situationen och han fick ju det och det här är ju….

Därför är det viktigt att man förtydligar och faktiskt berättar via video varför man gjort följande bedömning och också påvisa liknade situationer som jämförelse som ”bara” gett tre matcher. Det lär skapa en större förståelse.

Linköpings handling är desperat.

Kalla mig cynisk men jag tror aldrig man gjort överklagan om man haft tio poäng till och en frisk backuppsättning.

Upp från sandlådan nu alla i hockeyfamiljen.

Visst. Peka fingrar mot Linköping men jag är nog rädd att alla lag gjort detsamma när här porten väl öppnats och med ett stundande slutspel känns Riksidrottsnämnden som något vi lär behöva prata om. Det är inget någon är bekväm med.

Detta är något som SHL får ta tag i direkt.

Det är ert förbannade ansvar.

Tack för att ni tog er tid

Sanny