Låt stjärnan ta ledigt en vecka

Börjar serien så sakteliga att sätta sig efter denna rekordjämna säsong och hur står det till med den tilltänkta stjärnan? Det är två av frågorna jag söker svar på när jag hissar och dissar från veckans matcher.

Veckans… Hiss

Den jämnaste tabellen i mannaminne börjar så smått att sätta sig och det är mer och mer tydligt att Mora är laget som gör Timrå sällskap i kvalet efter att Örebro plötsligt hittat en fin form vilket är imponerande i sig.

I toppen har både Färjestad och Luleå seglat iväg en aning och nog är det ändå något av dessa två lag som gör upp om seriesegern trots allt.

Luleå har seriens bästa defensiv medan Färjestad har den bästa offensiven.

Luleå vinner i regel sina matcher med uddamålet med en betongstark defensiv och seriens just nu bästa målvakt i Joel Lassinantti.

Den senaste tiden har Färjestad varit seriens bästa lag och spelar en underhållande hockey med hög fart, kreativa lösningar och individuell spetskompetens och fullkomligt öser in mål (bortsett från igår mot Timrå).

Den 12e mars möts Färjestad och Luleå i Karlstad och nog känns det som om det kan avgöra vilket av lagen som vinner serien.

Jag har sagt det förr och säger det igen. Det ska mycket till för att något lag ska vinna fyra matcher mot Luleå i en serie i bäst av sju.

Därför kan en eventuell hemmaplansfördel vara avgörande för dem som ställs mot laget från norr.

Det kanske avgörs den 12e mars.

Veckans… Diss

Det var med en tillsynes stabilare defensiv som Timrå igår lyckades ta en poäng mot Färjestad men likväl inkasserade sin tionde raka (!) förlust.

Visserligen är tabellplaceringen i sig inte speciellt anmärkningsvärt då man som nykomling på pappret har det svagaste laget.

Problemet som jag ser det har under hela säsongen varit att man släppt till på tok för många chanser och mål.

Det för mig in på målvaktssituationen.

När den tilltänkte stjärnmålvakten Niklas Svedberg byttes ut mot Växjö i torsdags var det för femte gången den här säsongen.

Jag förstår att Svedberg inte kan göra detta på egen hand och oavsett målvakt hade man nog varit jumbo i serien.

Det som dock borde oroa är Svedbergs tillsynes bristande disciplin och självförtroende. Här och nu verkar det alltför enkelt att ta sig in under skinnet på Svedberg och få honom helt ur balans som i måndags när han sopade på Emil Sylvegård och satte sitt lag rejält i skiten.

https://twitter.com/cmoresport/status/1097803595871862784?s=21

I det stundande kvalet måste Svedberg vara den klassmålvakt han har kapacitet till att vara och fram tills dess måste man gemensamt hitta en väg att kanalisera Svedbergs fokus och framförallt hitta det spel han besitter.

Jag menar. AIK (som jag tror man får möta i kvalet) kommer att lägga ett stort fokus på att få honom ut balans vilket här och nu inte verkar vara speciellt svårt.

Jag anser att Timrå måste hjälpa Svedberg tillbaka till den nivå han faktiskt håller i själva spelet och för Svedberg själv gäller det att hitta ett lugn och sin mentala balans.

Om inte Svedberg redan jobbar med en mental coach är det läge att börja göra det nu!

Jag skulle till och med kunna gå så långt som att ge Svedberg ledigt en vecka för att på så sätt finna denna balans, lugn och framförallt självförtroende han behöver i ett stundande kval.

En sak är säker. Utan en storspelande Niklas Svedberg åker Timrå ur SHL. Så viktig är han. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny