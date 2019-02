Läget i ditt lag

När transferfönstret nu är stängt för säsongen intensifieras jobbet att se över trupperna inför kommande säsong. De flesta sportchefer har kommit en bit på vägen men fortfarande saknas några pusselbitar.

Jag har gått igenom lag för lag och vilka spelare som saknar kontrakt inför kommande säsong.

Brynäs

Tiden är kommen när varken Simon Bertilsson eller Ryan Gunderson kommer spela i Brynäs. Foto: Erik Simander / BILDBYRÅN /

Målvakt:

David Rautio

Backar:

Simon Bertilsson

Ryan Gunderson

Adam Deutsch

Forwards:

Jesper Boqvist

Alexander Bjurström

Rudolf Cerveny

Jonathan Granström

Robert Kousal

Ludvig Nilsson

Tomi Sallinen

Kommentar: Efter elva säsonger lär det vara dags för Simon Bertilsson att röra på sig och mycket talar för att nästa anhalt blir KHL. Dessutom lär Bertilssons ständiga parhäst Ryan Gunderson vara förlorad då mycket talar för att han kommer att spela i den schwiziska ligan nästa år.

Brynäs tappar då ett av seriens bästa backpar men samtidigt är det ingen kris i sig eftersom både sitter på dyra kontrakt vilket skapar en annan frihet på marknaden.

Brynäs är under ombygndad med ny sportslig ledning och sportdirektören Andreas Dackell har flaggat för att han vill få in sevärda spelare och av de spelare vars kontrakt är Jesper Boqvist den spelare som passar in i den beskrivningen och här handlar mycket om hur New Jersey Devils tänker.

Djurgården

Är detta sista säsongen för Dick Axelsson i SHL? Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN /

Backar:

Jason Garrison

Bobbo Petersson

Linus Hultström

Alexander Urbom

Robin Norell (Lån Edmonton Oilers)

Forwards:

Dick Axelsson

Marcus Davidsson

Daniel Brodin

Henrik Eriksson

Dennis Svensson

Petteri Wirtanen

Jonathan Davidsson (Lån från Columbus Blue Jackets)

Axel Jonsson Fjällby (Lån från Washington Capitals)

Kommentar: Bland backarna lär Alexander Urbom vara prioriterad och jag misstänker att intresset om förlängning är ömsesidigt eftersom Urbom haft en bra utveckling de senaste åren. Linus Hulström lär vara ett jagat byte och jag är tämligen övertygad att han lämnar då han inte fått ut den kapacitet han besitter.

Bland forwards är Marcus Davidsson och Daniel Brodin de som man bör försöka fölänga med men i Davidssons fall är det Buffalo som har sista ordet medan Brodin lär ha anbud från KHL att ta ställning till. Blir de kvar i Sverige ser jag inget annat alternativ än att de spelar i Djurgården.

Dick Axelsson har inte hittat rätt i sitt spel under stora delar av säsongen som störts av skador och här är min bestämda uppfattning att detta lär vara hans sista säsong.

Frölunda

Har Frölunda fortfarande tron på att Johan Gustafsson kan vara den toppmålvakt man söker?Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Målvakter:

Johan Gustafsson

Johan Mattsson

Backar:

Jonathan Sigalet

Brandon Gormley

Anders Grönlund

Mattias Nørstebø

David Printz

Forwards:

Pathrik Westerholm

Ponthus Westerholm

Kommentar: Lär vara på jakt efter en toppmålvakt något som Johan Gustafsson haft svårt att vara över tid även om han presterat bra i viktiga matcher (slutspelet 2016 och CHL finalen). Johan Mattsson är ett billigare alternativ och lär få nytt kontrakt vid sidan av en målvakt utifrån.

Bland backarna vill man säkerligen behålla Jonathan Sigalet, Anders Grönlund och Mattias Nørstebø som dock har varit skadebenägen och här lär de i så fall handla om ett mer prestationsbaserat kontrakt.

Eventuellt att man försöker förlänga med Brandon Gormley beroende på prislapp.

Bröderna Westerholm söker en större roll än den Frölunda kan erbjuda och lär därför söka sig någon annanstans.

Färjestad

Oskar Steen har gått från att vara en forward långt ned i hierarkin till att nu vara en av lagets bästa Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Målvakt:

Adam Werner

Backar:

Sebastian Erixon

Theodor Lennström

Ilari Melart

Robin Press

Anton Grundel

Forwards:

Oskar Steen

Christopher Bengtsson

Alexander Reichenberg

Fabian Zetterlund

Kommentar: Sebastian Erixon har varit skadedrabbad och måste visa upp den nivå han faktiskt kan hålla i slutskedet av säsongen för att få ett nytt avtal. Här lär dock moderklubben Timrå vara benägna att få hem Erixon.

Ilari Melart har spelt bra på slutet och om han visar sig vara den tilltänkta härförare han värvades som i ett stundande slutspel vill man nog förlänga. Theodor Lennström sägs ha gjort klart med Frölunda som MrMadhawk tidigare rapporterat om.

Oskar Steen är en av säsongens utropstecken i hela SHL med ett rungande genombrott. Den nuvarande lönen på 34 000 kr i månaden lär dubbleras (minst) men här äger Boston Bruins frågan som säkerligen lär vilja skriva kontrakt men eventuellt låna ut honom en säsong.

HV71

Anton Bengtsson har inte fått det förväntade genombrottet ännu. Kanske dags för en flytt? Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN /

Målvakt:

Felix Sandström (Lån från Philadelphia Flyers)

Backar:

Mikko Lehtonen

Kristoffer Berglund

Alexander Ytterell

Martin Fehérváry (Lån Washinton Capitals)

Forwards:

Anton Bengtsson

Robin Figren

Sebastian Wännström

Isac Brännström

Kommentar: Mikko Lehtonen har spelat så pass bra att det väckt NHL klubbarna och får han inget som lockar tillräckligt därifrån kommer han tjäna större pengar i KHL.

Kristoffer Berglund är en nyttig pjäs som man borde förlänga med precis som Robin Figren.

Vad gäller Anton Bengtsson känner jag att det det är på tiden att söka nya utmaningar och få en större roll och komma bort från Jönköping ett tag.

Linköping

Chad Billins är en nyckelspelare som man lär få konkurrens om när hans kontrakt går ut efter säsongen. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN /

Backar:

Chad Billins

Adam Ginning

Alexander Karlsson

Anton Karlsson

Kristoffer Gunnarsson (Lån från Frölunda)

Forwards:

Derek Roy

Fredrik Karlström

Daniel Olsson Trkulja

Kommentar: Anton Karlsson ryktas gjort klart med HV71 och av de kontrakt som går ut är Derek Roy och Chad Billins prioriterade. Roy har varit en succé och har ett par bra år kvar i kroppen och i Linköping ser han ut att ha den spelglädje som är nog så viktig på ålderns höst. Billins är i sina bästa stunder en toppback och ovärderlig för Linköping som dock lär få konkurrens från andra klubbar både i SHL och utomlands om hans underskrift.

Luleå

Thomas ”Bulan” Berglund kan bygga vidare sitt lag med kontinuitet Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Forwards:

Patrick Cehlin

Johan Harju

Johan Forsberg

Karl Fabricius

Carl Mattsson

Isac Lundström (Lån från Anaheim Ducks)

Kommentar: Här pratar vi kontinuitet. Endast sex av spelarna saknar kontrakt nästa år och redan nu har man målvakt- och backsidan klar för kommande säsong.

Intressant läge bland forwards och hur man tänker där. Har man plats för trotjänarna Johan Harju, Johan Forsberg och Karl Fabricius nästa säsong eller tvingas minst en söka sig bort?

Ovisst kring Patrick Cehlin som missat hela säsongen på grund av sviterna efter en hjärnskakning.

Oavsett vad ser det väldigt bra ut för Luleås lagbygge kommande säsong.

Malmö

Max Görtz kontrakt går ut vilket ger Malmö mer spelutrymme med sin strama ekonomi. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN /

Backar:

Anton Mylläri

Forwards:

Max Görtz

Kim Rosdahl

Marcus Sylvegård

Per Ledin

Pontus Netterberg (Lån från Växjö)

Kommentar: Precis som Luleå har Malmö kontinuitet. Max Görtz lär vara den bäst betalde utespelaren vilket skapar lite mer svängrum för Malmös hårt ansträngda ekonomi.

Jag tror säkerligen man jobbar på att få behålla Anton Mylläri som utvecklats till en gedigen SHL-back under snart två säsonger i Malmö.

Mora

Mora måste få Janne Juvonen att skriva på ett nytt konytrakt. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

Målvakter:

Janne Juvonen

Christian Engstrand

Backar:

Kevin Gagné

Marek Daloga

Viktor Amnér

Ryan Johnston

Jonathan Carlsson

Daniel Grillfors

Tomas Skogs

Erlend Lesund

Forwards:

Spencer Abbott

Mathias Bromé

Andrew Rowe

Michael Haga

John Persson

Matej Stransky

Michael Keränen

Emil Aronsson

Nils Carnbäck

Sebastian Hartmann

Alexander Hilmerson

Niki Petti

Kommentar: Endast fyra spelare på kontrakt vilket betyder att man har en del att göra framöver. Prioritet nummer ett är att förlänga Janne Juvonens kontrakt ett par säsonger. I bästa av världar kanske också skriva ett nytt kontrakt med Christian Engstrand vilket skulle ge ett stabilt och bra målvaktspar.

Kevin Gagné, Viktor Amnér, Spencer Abbott, Mathias Bromé, Andrew Rowe, Michael Haga, John Persson och Matej Stransky ska man jobba hårt för att få kvar. Jag ser en stor risk att Mora tappar många av dessa spelare som kommer ha fina anbud att ta ställning till från andra klubbar.

Rögle

Daniel Widing har varit bra i Rögle och fyller en viktig roll både på och vid sidan av isen. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN /

Målvakt:

Ville Kolppanen

Backar:

Craig Schira

Jonas Ahnelöv

Alen Bibic

Éric Gélinas

Ben Youds

Forwards:

Matt Carey

Trevor Mingoia

Linus Sandin

Daniel Widing

Lucas Elvenes (Lån Vegas Gold Knights)

Kommentar: Kaptenen Craig Schira har sagt att han vill avvakta kontraktsförlängning vilket för mig tyder på att han blickar utomlands. Jonas Ahnelöv vore bra att få behålla men där lär besked dröja eftersom jag tror Ahnelöv vill ha sommaren att se över vilka anbud som finns att ta ställning till.

Bland forwards ryktas Linus Sandin gjort klart med HV71 vilket är ett stort tapp. Här skulle jag lägga kraft på att förlänga med Daniel Widing som jag tycker gjort ett förbannat bra jobb sedan han plockades tillbaka till Rögle. Han inser värdet av att jobba och hårt och visa karaktär och är framförallt en spelare som höjer stämningen vid sidan av isen och kan fungera som mentor åt några av lagets unga spelare.

Skellefteå

Tim Söderlund har hittat spelglädjen igen och lär knappast lämna Skellefteå när kontraktet går ut. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

Backar:

Johan Alm

Fredrik Lindgren

Forwards:

Jimmie Ericsson

Bud Holloway

Jesper Jensen

Linus Lindström

Albin Lundin

Mathis Olimb

Tim Söderlund

Kommentar: Frågetecken om någon av Johan Alm eller Fredrik Lindgren får nytt kontrakt när man ska göra om en aning på backsidan. Dock kan både Filip Berglund och Emil Djuse lämna för NHL/AHL vilket kan öppna upp för någon av Alm och Lindgren. Ryktas ha gjort klart med Växjös Arvid Lundberg och Björklövens Jacob Andersson till nästa säsong.

Bland forwards lär det vara framförallt Tim Söderlund man vill förlänga med och om Jimmie Ericsson vill spela en säsong till tror jag säkerligen Skellefteå är öppna för det.

Timrå

Rickard Palmberg har gjort en riktigt bra debutsäsong i SHL. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN /

Målvakt:

Victor Brattström

Backar:

Janne Jalasvaara

Albin Carlson

Andreas Molinder

Andreas Söderberg

Filip Westerlund

Forwards:

Emil Berglund

Patrik Blomberg

Jeremy Boyce

Vilmos Galló

Morten Madsen

Jacob Olofsson

Rickard Palmberg

Johan Persson

Johannes Salmonsson

Kommentar: Nykomlingen går en spännande sommar tillmötes förutsatt att man klarar av att hålla sig kvar i SHL. Med en större ekonomisk kostym nästa år borde man rimligtvis kunna förstärka laget och av de kontrakt som går ut lär Filip Westerlund, Rickard Palmberg och Johannes Salmonsson vara högst prioriterade att behålla nu när Jacob Olofsson ska ha gjort klart med Skellefteå till nästa säsong.

Växjö

Tuomas Kiiskinen har haft vissa skadebekymmer i år men är likväl en toppspelare och enormt nyttig för Växjö Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Backar:

Arvid Lundberg

Oliver Bohm

Joel Persson (Lån Edmonton Oilers)

Forwards:

Linus Fröberg

Nichlas Hardt

Roman Horák

Julius Junttila

Tuomas Kiiskinen

Martin Lundberg

Janne Pesonen

Liam Reddox

Jonas Røndbjerg

Brendan Shinnimin

Kris Versteeg

Dominik Bokk (Lån St.Louis Blues

Kommentar: Växjö lär vilja behålla Arvid Lundberg som dock ryktas vara på väg tillbaka till Skellefteå samtdigt som man lär släppa Oliver Bohm.

Bland forwards lär det bli stor rotation och man räknar nog redan nu med att tappa nyttige Linus Fröberg.

Trotjänaren Tuomas Kiiskinen, Janne Pesonen och framförallt publikfavoriten Brendan Shinnimin lär vara prioriterade att förlänga med liksom eventuellt tjecken Roman Horak som varit vass under säsongen.

Hur blir det med kaptenen Liam Reddox? Nog känns det som om Växjö också förlänger med honom.

Örebro

Eero Kilpeläinen har varit skadad på slutet men innan dess hade han svårt att övertyga. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN /

Målvakter:

Jhonas Enroth

Eero Kilpeläinen

Stefan Stéen

Forwards:

Rodrigo Abols

Anton Hedman

Glenn Gustafsson

Kalle Olsson

Jere Sallinen

Tylor Spink

Tyson Spink

Patrik Virta

Marcus Weinstock

Kommentar: Ingen av målvakterna har kontrakt näst år och det betyder att man kommer gå ”All in” för att hitta en toppmålvakt. Man ska ha hört sig för med Anders Lindbäck nu i Davos och då förstår man vilken nivå av målvakt man söker.

Rodrigo Abols, Jere Sallinen och Anton Hedman lär man försöka förlänga med och jag hoppas också man värdesätter Marcus Weinstocks jobb och kvaliteter vilket jag är rädd att man inte gör i en tillräckligt stor utsträckning.

* * * * * * * * * * *

Fotnot: Alla kontrakterade spelare i SHL kan lämna för NHL fram till den 15e juni vilket gör att några trupper som på förhand känns klara kommer eventuellt att kunna förändras.

* * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny