Vad i hela världen sysslar NHL-lagen med?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #18

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå (3)

Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN /

Stod Luleås samtliga tre matcher under veckan och släppt endast tre puckar förbi sig med en räddningsprocent på 95,45. Lassinantti gör sin i särklass bästa säsong sedan 2015 när han var seriens bästa målvakt.

Det säger en del om vilken klass han håller vecka ut och vecka in.

Bubblare: Marcus Svensson Färjestad

Backar:

Anders Grönlund Frölunda

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN /

Värvad som en defensiv back som skulle ge Frölunda stabilitet och kilon något man ansåg sig sakna i fjol. Det är en roll han hanterat väl under hela säsongen utan några som helst förväntningar eller krav om offensiv levereras.

Den här veckan har Grönlund stått ut med ett gediget spel och fina fyra poäng på tre matcher. Det är inte illa för, en i grunden, defensiv back.

Kodie Curran Rögle (4)

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN /

Dansar runt på isen och leker hockey vilket är vackert att bevittna. Den offensivt begåvade backen stod för en stundtals dominant vecka och var i allra högsta grad bidragande till vändningen mot Linköping i torsdags. Det sägs att bra spelare har tur och det kan väl i så fall passa bra in på Currans mål mot HV71 igår. Sex poäng på tre matcher är ett starkt facit likväl som att Rögle tog full pott under veckan.

Bubblare: Jesse Virtanen Färjestad, Arvid Lundberg Växjö

Forwards:

Ryan Lasch Frölunda (2)

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Åtta poäng på tre matcher och briljant spel räcker som motivering va?

Joakim Nygård Färjestad (3)

Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN /

Frågan är om inte Joakim Nygård är seriens mest kompletta och bästa spelare de senaste månaderna.

Veckans tre matcher var ingen skillnad. Nygård skapar chanser åt sig själv och sina medspelare med sin härliga fart och teknik. Tre nya mål under veckan betyder 18 sett över hela säsongen och delad skytteligaledning med Djurgårdens Emil Bemström.

Det sägs att 24 av 31 NHL hört sig för angående Nygård inför kommande säsong. Det anmärkningsvärda i sig är inte att 24 lag är intresserade utan frågan är istället vad i hela världen de andra sju NHL-lagen sysslar med.

Ted Brithén Rögle

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN /

Min känsla är att vi nog pratar lite för lite om Ted Brithén och den nivå han spelar på just nu.

Leder seriens bästa kedja med Daniel Zaar och Leon Bristedt på ett förstklassigt sätt och spelar med en enorm pondus.

Läser spelet bra, ligger alltid rätt i banan och får det svåra att verka enkelt. Det är dock alla attribut som kanske inte alltid sticker ut men studerar man Brithén noga så inser man hur bra han är.

En av seriens bästa spelare som är i full färd med att leda sitt Rögle till klubbens första slutspel sedan 1994.

Bubblare: Niklas Olausson Luleå, Shane Harper Örebro, Brendan Shinimin Växjö

Coach:



Johan Pennerborn Färjestad (2)

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN /

Seriens formstarkaste och bästa lag för tillfället som befäster sin topposition efter tre raka segrar under veckan.

Offensivt spelar man bländande och trots ledning mot Malmö med 5-2 i slutet av andra perioden tog Pennerborn en timeout. Döma av TV-bilderna var det inte för att han skulle berätta hur nöjd och stolt han var över spelarna.

Trots skador på några viktiga spelare fortsätter Färjestad att vinna och det har Pennerborn, hans förmåga att utveckla och ge spelarna förtroende en stor del i.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Färjestads Marcus Svensson höll nollan i lördags mot Linköping. Det var hans fjärde nolla för säsongen och det anmärkningsvärda är att tre av dessa har kommit mot just Linköping.

Örebros Stefan Steen höll även han nollan när han spikade igen mot Djurgården i lördags.

Veckans… Hattrick?

Färjestads Jesper Olofsson smällde in ett hattrick i den högst sevärda matchen mot Malmö i tisdags. Eller gjorde han det?

I några timmar stod Olofsson noterad för ett hattrick innan man i efterhand videogranskade (som man gör med alla mål) och såg att vid Olofssons andra mål var det istället Jesse Virtanen som var sist på pucken.

Det för mig oavkortat in på Tre Kronor och hur oproffsigt man agerar med sin statistik när man fortfarande åtta dagar efter Beijer Hockey Games förmått att ändra sin felaktiga statistik.

Det är för dåligt helt enkelt.

Veckans… Junior

Luleås Nils Lundkvist har lyft sitt spel några klasser sedan han kom hem från JVM vilket också resulterat i ett större självförtroende och medföljande istid.

Spelar för tillfället precis så bra som man säkerligen hoppades på i Luleålägret inför säsongen.



Veckans… Karaktär

Mora vände underläge med 2-0 mot Linköping till seger med 3-2 efter straffar i tisdags. I torsdags mot Skellefteå låg man under med 3-0 med drygt 16 minuter kvar att spela av matchen. Ett underläge som inte på något sätt var övermäktigt masarna när man också vände och vann efter övertidsspel.

Veckans… Utklassning

Efter den första perioden ledde Frölunda med 5-0 mot en av sina värsta rivaler Skellefteå.

Matchen var såklart redan över innan den ens hann börja och när man såg Frölunda spela var det svårt att tänka sig att man bara för ett par veckor sedan hade svårt att göra mål i powerplay och spelet på hemmaplan var svagt.

Veckans… Svar på tal

Örebro stod för transfersdeadline-dagens största bomb när man värvade in meriterade målvakten Jhonas Enroth. Hur svarade Stefan Steen på det kanske ni undrar?

I fredags räddade han 30 av 32 skott mot Djurgården och i returmötet i Stockholm dagen efter höll han nollan vilket lär varit en skön revansch för Steen som nu säkerligen lär få finna sig i att se de flesta av de återstående matcherna från sidan.

Veckans… Doldisar

Färjestad är seriens formstarakaste lag och man drivs av en kedja bestående av Gustav Rydahl, Marcus Nilsson och Oscar Steen.

Rydahl är den som banar väg med sitt fysiska spel men även förmåga att skydda- och hålla i pucken. Nilsson är finliraren medan Steen är någonstans där emellan.

Nilsson och Steen har tillsammans stått för nio poäng den här veckan där Steen den senaste tiden varit seriens stora överraskning.

Veckans… Nostalgi

Malmö hyllade den gamla ikonen Raimo Helminen innan matchen mot Växjö i lördags och spelade i sitt matchställ anno 1993-1994. Då var Malmö ett lag som väckte känslor och dominerade hockey-Sverige och därför upplivar tröjorna min nostalgiska sida. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN / C

Veckans… Moviestar

Växjös Brendan Shinimin är en av seriens mest sevärda spelare som engagerar och kan ta sig in under skinnet på motståndarna likväl som att han är ett offensivt hot.

Under veckan stod han för en vedervärdig filmning ovärdig en hockeyspelare och i synnerhet en spelare vars signum är att faktiskt spela fysiskt och vara tuff.

Skärpning Brendan.

Veckans… Det var på tiden

Senast Frölundas David Printz gjorde mål i SHL innan i lördags var i december 2010.

Man kan väl konstatera att det var på tiden va?



Veckans… Tackling



https://twitter.com/roadlaker/status/1096084212384481282?s=21

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmoresport/status/1096836677321060353

Veckans… Mottagning

https://twitter.com/cmoresport/status/1095398821260075008

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1096056832240566272

* * * * * * * * * * * * *

