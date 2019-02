Utan stjärnan- inget slutspel

Linköping tvingas klara sig utan sin fixstjärna Broc Little ett tag framöver då han ska ha ådragit sig en hjärnskakning förra veckan och blir bort på obestämd tid.

Det är sämsta tänkbara nyhet för ett lag i poängbehov som söker efter en höstens form.

Linköping är för tillfället utanför slutspel i den ruskigt tighta tabellen med en ynka poäng. Visst går det att påtala att man genom en stark vecka kan klättra några positioner men sett till hur spelet sett ut efter landslagsuppehållet finns det anledning till oro.

Jag såg under förra veckan ett lag som under perioder spelade en bra anfallshockey för att sedan fall ihop totalt. Framförallt med en defensiv som var vilsen, passiv, klen och givmild. Vid ledning 2-0 inför sista perioden mot Mora i tisdags gjorde man en svag sista period och förlorade sedan på straffar. Samma sak mot Rögle i torsdags när man var riktigt bra i den första perioden för att helt och hållet tappa strukturen i sitt spel.

Man åkte och jagade i egen zon, tittade puck och tappade helt bort sitt grundspel.

Utan backarna Eddie Larsson och Mattias Bäckman är man sårbara i defensiven och utan Broc Little i offensiven saknar men en av seriens skickligaste.

Jag tror den här skadelistan gör att Linköping missar slutspel vilket sett till inledningen av säsongen vore en enorm besvikelse.

Det var inte många som trodde när Linköping ledde SHL i slutet av oktober med 26 poäng på tolv matcher vilket var fyra mer än tvåan Malmö. Då minns jag vi var många som försökte påtala att tabellplaceringen var missvisande och att man hade en hög skott effektivitet och ett fenomenalt målvaktsspel som dock över tid var ohållbart. Ser man tabellen från omgång 13 och framåt är det bara Mora och Timrå som är sämre.

Det tror jag säger en del om vart den här säsongen är på väg.

Visst tabellen är jämn.

Men Linköpings tillsynes bristande struktur i defensiven gör att jag tror man får svårt att lyfta och klättra förbi något lag. Lägg därtill att man återigen tvingas klara sig utan Broc Little på obestämd tid.

Jag tror de flesta nog inser vart det här är på väg förutsatt att man inte får ordningen på sin defensiv igen.

Tyvärr. Jag har svårt att se att det blir något slutspel i Linköping den här säsongen.

Broc Little är vid sidan av Derek Roy Linköpings vapen i offensiven. Att tvingas klara sig utan Little är ett tungt tapp som jag tror betyder att man till och med missar slutspel. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny