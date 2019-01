Det är som alltid en balansgång mellan att hylla en ung spelare vilket kan medföra press eller att vara mer återhållsam eftersom de ännu inte presterat på seniornivå.

Det kan också vara lätt att falla in i hyllningskörer så fort en ung spelare gjort en okej debut.

Men just ikväll är jag väldigt spänd på att få se en forwardstalang med spetsegenskaper som var länge sedan svensk hockey fick fram.

Att utmåla Alexander Holtz som en kommande superstjärna är aningen tidigt men alla som sett honom kan vittna om att han är något speciellt.

Dels för vad han presterat i Djurgårdens juniorlag men också vad han gjort på landslagsnivå både i sin ålderskull (02:orna) likväl med med året äldre.

Ikväll gör Holtz debut för Djurgården mot Färjestad vad jag anser vara den mest spännande debutanten sedan Rasmus Dahlin.

Redan nu finns det en enorm nyfikenhet kring Alexander Holtz inte bara i Sverige utan även borta i Kanada .

Under JVM fick frågor om Holtz, när skulle han göra debut i SHL, hur bra han är, hur nära var han att komma med i JVM och framförallt hur bra kan han bli?

Jag ska inte alls lika det vid samme hype som kring Rasmus Dahlin men att Holtz redan nu spås att gå tidigt i draften 2020 säger en del.

Alexander Holtz har varit en stor snackis inom hockeykretsar länge och han visade under TV-pucken i fjol vilken exceptionell spelare han är från rödlinjen och framåt.

Det som gör honom speciell är hans skott som även på SHL nivå står sig riktigt starkt likväl som hans förmåga att hitta ytor i slottet.

Just skottet är det som sticker ut. Redan nu skulle jag säga att det är av högsta SHL snitt och precis som renodlade målskyttar behöver han inte någon ansats vid skottögonblicket och får iväg skotten även om pucken inte sitter perfekt på bladet.

Holtz är något så unikt som en renodlad målskytt något som är varit och är en bristvara inom svensk hockey.

En anledning till att man haft tålamod med Holtz och låtit honom spela mycket i J-20 är att dels en långsiktig plan för vad som är mest gynnsamt för honom själv men också att man jobbat mycket på spelet över hela banan som måste bli bättre för att kunna spela regelbundet på sereniornivå och skridskoåkningen.

Det en viss balansgång när man pratar om spelet över hela banan. Alla som spelar i dagens SHL måste klara av att hantera defensiven vilket, jag tror, har gått ut över många offensiva talangers förmåga och utveckla just offensiven

Vad gäller skridskoåkningen har den inte på något sätt varit dålig tidigare, absolut inte, men för att han ska hitta ytor framför mål även på högre nivå har den prioriterats.

Det alla säger när man pratar om Alexander Holtz är hans personlighet och ödmjuka sida.

Även när han som ung spelade i Nacka och kunde göra vad han ville på plan (rent talangmässigt) var han alltid omtänksam och brydde sig om de som var omkring honom. Det har gjort att han alltid stått stadigt på jorden vilket också än förutsättning om man som ung faktiskt ska lyckas i tidig ålder och inte sväva i väg i all berömmelse.

En sak är säker.

Alexander Holtz kommer att få mycket beröm och klappar på axeln.

Därför är ödmjukheten, liksom hans tekniska förmåga, de viktigaste egenskaperna till framgång.

Även om Elias Pettersson valdes som nummer fem av Vancouver i draften 2017 och numera dominerar i NHL var han inte i närheten så omtalad som Holtz var vid samma ålder.

Det ska inte likställas vid att Holtz kommer bli lika bra som Pettersson viket är viktigt att belysa precis som att utvecklingsstegen ser olika ut för varje individ.

Men att det här är en av de mest spännande debuter vi sett sedan Rasmus Dahlins debut i oktober 2016 råder det inga tvivel om.

Fotnot: Alexander Holtz blir den andra spelaren född 2002 efter Frölundas Lucas Raymond att göra debut i SHL. Raymond är också en synnerligen spännande spelare som vi lär höra mycket om.

Foto: KGZ Fougstedt / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny