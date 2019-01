Kan ha gjort ett klipp

Om någon inför säsongen bett mig plocka ut en spelare från varje lag som jag skulle vilja ha i mitt slutspelslag hade mitt givna val i Malmö varit Nicklas Hardt.

Med andra ord grattis Växjö.

Eller?

Nu ska direkt tydliggöras.

Nichlas Hardt har inte spelat i närheten av den nivå han ska och i Malmö har han blivit ifrånåkt (i dubbel bemärkelse) av rätt många spelare och hamnat snett och utanför laget.

Att Malmö velat bli av med honom ser jag därför inte som direkt anmärkningsvärt.

Jag har saknat farten i Nicklas Hardt spel och ser inte riktigt att han haft trycket i sin skridskoåkning som tidigare gjort honom så fruktad.

Då har han hunnit in i situationerna, delat ut tacklingar, tagit sig in under skinnet på motståndarna och gett sitt lag energi.

Att allt detta plötsligt ska ha försvunnit ur Hardts verktygslåda har jag svårt att tro och därför är miljöombytet direkt nödvändigt.

Personligen tror jag problemet skedde redan i somras när Hardt såg hur Malmös lag var byggt och själv lär ha funderat i banorna att ta en större roll och bli mer produktiv.

När poängen uteblev och hans fysiska närvaro var som bortblåst straffades självförtroendet hårt och när han sedan blev bänkad i derbyt mot Rögle i början av oktober fick sig kanske även självbilden sig en törn.

I Växjö kommer Nicklas Hardt helt kunna nollställa sig och börja om.

Förväntningarna kommer ligga på det hårda jobbet och det fysiska spelet. På det sätt han skrämde liv ut Växjös backar i kvartsfinalen 2017.

Kan han komma i närheten av den nivån har Växjö gjort ett klipp.

Som sagt. För fem månader sedan hade jag valt Nicklas Hardt före alla andra spelare i Malmö till mitt slutspelslag.

Den kapaciteten har inte försvunnit på den korta perioden.

Vad gäller Malmö har man dels via Stefan Warg och nu Nicklas Hardt frigjort pengar för att eventuellt värva. Det ska bli intressant att följa.

Foto: Simon Eliasson /Bildbyrån

Tack för att ni tog er tid

Sanny