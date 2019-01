Anledningen till att man vågar göra bytet

Idag bekräftade Örebro och Malmö den trade som MrMadhawk avslöjade igår och även om jag här och nu anser att Örebro är den som fått mest ut av bytet är jag spänd på att se vad Marcus Björk kan göra under vingarna på en av SHL’s bästa utbildare och backutvecklare.

Stefan Warg lämnar det Malmö där han haft en viktigt roll som en defensiv kugge och där han under de senaste åren tagit enorma kliv.

I Malmös system och under Martin Filanders vingar har Warg utvecklats till en riktigt bra back om man ser koncentrerat till det defensiva spelet vilket man inte annat kunde se i gårdagens match när Malmö försvarade en ledning mot Djurgården.

Att då byta bort en så pass viktigt pjäs kan ses som aningen märkligt men samtidigt har det blivit mer och mer uppenbart att man saknar en spelskicklig högerskjutande back och det får man i utbyte av Örebro i form av Marcus Björk som så sent som förra säsongen vann backarna poängliga i Hockeyallsvenskan.

Att Björk skulle gå in och dominera i Örebro och SHL direkt var det få som trodde och klart att hans utveckling blivit aningen lidande när Örebros segrar och självförtroende uteblivit.

Det som jag ser som Björk största styrka är hans skott vilket jag inte sett honom använda lika frekvent som tidigare samtidigt som han måste utveckla sitt defensiva spel.

Att Björk nu får arbeta under Martin Filanders vingar i Malmö kommer betyda enormt mycket för Björk och det är väl bara se på Malmös nuvarande backars utveckling under Filanders snart tre år i klubben för att förstå hans betydelse.

Jag vet att Filander har mycket att säga till om när det kommer till rekrytering av backar och hans passion, driv och öga för att också se och utveckla talanger rankar jag som topp i serien av backutvecklare.

Det är en stor anledning till att Malmö släpper Stefan Warg som här och nu är en bättre SHL spelare än vad Marcus Björk är.

Vad gäller Örebro tycker jag att det var piggt agerat av sportchefen Niklas Johansson och att Stefan Warg kommer han en positiv inverkan både på och utanför isen i Örebro råder det inga tvivel om.

Det ska bli intressant att se vad Martin Filander kan betyda för offensivt begåvade Marcus Björks utveckling. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny