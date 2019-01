En drömchans

Att Jesper Jensen och Brynäs kärleksrelation tar slut är inget förvånansvärt i sig och valet att istället bege sig norr ut till Skellefteå känns logiskt och framförallt, jag tror det kan bli riktigt bra.

Att potentialen finns hos Jesper Jensen är nog de flesta överens om och jag minns att jag så sent som för ett och ett halvt år sedan rankade dansken som en av seriens bästa forwards.

Då var Jensen tillsammans med Kevin Clark och Oscar Lindbom kanske den bästa kedjan i hela SHL.

Visst att den till stor del drevs av en fenomenal Lindbom men det vore ändå att förringa Jensens betydelse och prestation som sett över hela den säsongen var lysande vilket gjorde att förväntningarna steg i samma takt som kontraktsvärdet.

Numera tjänar Jensen 170 000 kr i månaden vilket gick att utläsa efter den brutalt fula (ja faktiskt) tackling som han delade ut på Färjestads Per Åslund i oktober som fortfarande håller den sistnämnde borta från spel.

Jag misstänker att Skellefteå förmodligen tar över Jensens kontrakt rakt av som sträcker sig fram till den sista april. På det stora hela tar man en ganska liten ekonomisk risk i jämförelse med om man värvat en spelare utifrån som trots Jensens svaga säsong skulle vara ett mer osäkert kort.

För Jensens del ger det här chans till en nystart och ett sätt att lämna det gamla bakom sig.

Väl i Skellefteå kommer hans sargade självförtroende byggas upp snabbare och i en kedja med Oscar Möller och Joakim Lindström får Jensen återigen chansen att spela offensiv hockey med puckkontroll något han i grunden hanterar väldigt bra.

Det jag gillar med Jensen har tidigare varit hans fart bakifrån när han tar upp pucken och åtminstone säsongen 16-17 var han snudd på majestätiskt i sitt uppträdande.

Med ovan nämnda duo kommer hans spel väl till pass där han kan bära upp puck och leverera pass till Möller eller Lindström och sedan ta ett stor ansvar över hela isen men framförallt återigen få spendera mer tid med pucken än utan den som det varit i Brynäs.

Det kommer ge skicklige Jensen utrymme att briljera och göra poäng vilket i en rätt rask takt kommer höja hans självförtroende och självbild att återigen tro och se på sig själv som en offensiv spelare.

Den rollen hade han aldrig kunnat ta i Brynäs som i sin tur visar handlingskraft och frigör en tung lönekostnad som man nu har möjlighet att hitta något annat för inför slutdelen av säsongen. Personligen anser jag som utomstående att man likväl kan spara de pengarna eftersom den här truppen, med eller utan ersättare till Jensen, inte kommer gå längre än till max en kvartsfinal.

Som en parantes tror jag det finns en klubb tolv mil norr om Skellefteå som nog hoppas att samarbetet mellan Jesper Jensen och Skellefteå inte blir så lyckat.

Dels för att Luleå såklart är Skellefteå största rival men också för att Jensen kan värvas till Luleå för en billig penning som en naturlig ersättare till Isac Lundeström.

Just kopplingen till Luleå är naturlig eftersom Jensen hade sin bästa säsong under Thomas ”Bulan” Berglunds ledning och det är inte otänkbart att Jensen skulle kunna få den utväxling som tex Jack Connolly fått under ”Bulans” ledningen den här säsongen.

Som sagt.

Här och nu tror jag stenhårt på den här värvningen och kanske är Jesper Jensen den pusselbit man saknat och letat efter hela säsongen mellan Joakim Lindström och Oscar Möller.

En sak är säker.

Det här är en drömchans för Jensen att återigen få fart på sin aningen dalande SHL karriär.

Och vad gäller Skellefteå.

Sju finaler på åtta år.

Räkna för guds skull inte bort de i år heller.

Jesper Jensen kommer få alla förutsättningar till speltid mellan Joakim Lindström och Oscar Möller. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny