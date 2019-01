Säger en del om vilken klass han håller

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under den gångna veckan och lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #15

Målvakt:

Mantas Armalis Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

Sett över hela säsongen har Skellefteå varit en av de stora besvikelserna i SHL. En stor del av kritiken har riktas mot målvakterna där avsaknaden av fjolårets målvaktsgigant Joni Ortio varit stor.

Den här veckan har dock Mantas Armalis visat upp ett förstklassigt spel och endast släppt in ett mål på de två tuffa matcherna han spelat mot Växjö och HV71.

Armalis var stark bidragande till att Skellefteå tog sex av sex möjliga och högsta nödvändiga poäng under veckans två matcher.

Bubblare: Adam Reideborn Djurgården

Backar:

Linus Hultström Djurgården

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån /

Djurgårdens skickligaste back har en enorm offensiv uppsida och den gångna veckan kom säsongens nionde mål vilket är flest av samtliga backar i serien.

Nu har Hultström (äntligen) börjat få mer istid vilket också fått honom att växa än mer.

Jag ser gärna att man lastar bortåt 25 minuter per match på Hulström för hans inverkan på Djurgårdens offensiva spel är så pass stor och än finns det mycket mer att få ut av honom.

Fredrik Lindgren Skellefteå

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN /

Om hela Skellefteå stad (gud förbjud) plötsligt skulle ramla ned i gruvan är jag tämligen övertygad om att Fredrik Lindgren skulle vara en av få som stod pall. Han skulle säkerligen fortsatt att åka upp med pucken på samma fina sätt som han gjort de senaste 15, 20 åren.

Under veckan svarade Lindgren dessutom för sitt första mål i SHL sedan december 2015.

Den nu stekhete Lindgren kan stoltsera med att han under 2019 gjort lika många mål som tex Ryan Lasch, Janne Pesonen, Nick Sörensen och Jacob Josefsson.

Lindgrens är otroligt stabil över hela banan och en gigant i defensiven utan att han för den delen syns eller är speciellt flashig.

Bublare: Jens Westin Färjestad, Erik Gustafsson Luleå

Forwards:

Karl Fabricius Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

De gånger som jag lyft fram Karl Fabricius i bloggen har det uteslutande handlat om hans frenetiska och hänsynslösa jobb som han lägger ned, ofta i en fjärdekedja tillsammans med Johan Forsberg.

Den här veckan har dock varit annorlunda.

Visst, det hårda jobbet är detsamma men skillanden har varit att Fabricius uppträtt som en renodlad poängkung. Fyra poäng varav tre mål under veckan där samarbetet med Robin Kovacs varit fruktat.

Faktum är att duon skapat så pass mycket att ”Fabbe” med lite tur kunnat göra sex, sju poäng den här veckan.

Broc Little Linköping

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN /

Linköping tog fem av sex poäng under veckan och en stark bidragande orsak har varit Broc Little och hans offensiva spetsegenskaper.

Little stod för tre mål och fyra poäng under veckan och förutsatt att Little är frisk resten av säsongen tror jag han vinner skytteligan trots att han missade stora delar av höstens matcher.

Det säger en del om vilken klass han håller.

Solomålet mot Rögle var en delikatess som man kan se hur många gånger som helst.

Oscar Steen Färjestad

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Sett till de senaste 15, 20 matcherna har Oscar Steen varit Färjestads bästa spelare tillsammans med Gustav Rydahl.

Steen är nyttig i alla spelformer och får ett stort förtroende både i powerplay och boxplay.

Offensivt har utdelning blivit bättre och bättre som under veckans två matcher där Steen stod för fyra poäng på två matcher.

Steen har också en fysisk och aggressiv spelstil där han inte helt sällan hamnar i fokus och tar energi från motståndarna.

Bubblare: Robin Kovacs Luleå, Gustav Rydahl Färjestad, Derek Roy Linköping

Coach:

Johan Pennerborn Färjestad (2)

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Ett desarmerat Färjestad tog en imponerande seger mot Frölunda i Scandinavium trots att man fick matchstraff på både Linus Johansson och Jesse Virtanen.

Följde upp segern i Göteborg med att vända och vinna mot ett starkt och stundtals dominant Luleå i lördags.

Att byta in Markus Svensson istället för Adan Werner (som höll nollan mot Frölunda) efter knappt halva matchen mot Luleå visade sig vara ett genidrag och den enskilt största anledningen till att man faktiskt vände och vann. Fingertoppskänsla av Johan Pennerborn.

* * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Färjestad Adam Werner gjorde det mot Frölunda, Djurgårdens Adam Reideborn gjorde det mot Brynäs i lördags, Skellefteås Mantas Armalis likaså mot Växjö och Luleås Joel Lassinatti mot HV71.

En stark målvaktsvecka med andra ord.

Veckans… Junior

JVM var knappast vad Isac Lundström själv eller Juniorkronorna hade hoppats på men väl tillbaka i Luleå ser han mer och mer ut som den spelare toppspelare han ändå är.

Har svarat för två riktigt starka matcher under veckan och har dessutom gett Luleå en härligt stark centersida.

Matchades i snitt drygt 22 minuter under veckans matcher vilket är väldigt mycket för en forward.

Veckans… Bästa

Cmore fick äran att ta rygg på Thomas ”Bulan” Berglund en dag.

Enormt spännande och givande att komma så nära inpå en SHL tränare och mig veterligen har jag inte sett det tidigare i någon annan svensk idrott.

Om du mot förmodan missat eller vill se igen. Kolla här

Veckans… Positiva överraskning

Jag har sett Mora åtskilda gånger den här säsongen men i torsdags var första gången sedan lagets återkomst i SHL som jag fick möjligheten att se laget på plats i Mora.

Jag lämnade Mora med ett leende på läpparna och är fast övertygad om att laget är för bra för att behöva kvala.

Veckans… Inhopp

Vid underläge 3-1 bytte Färjestad in Markus Svensson istället för Adam Werner vilket visade sig vara direkt avgörande. Svensson stod för flertalet klassräddingar och var den enskilt största anledningen att Färjestad reste hem till Värmland med två poäng.

På de drygt 37 minuter Svensson spelade svarade han för 26 räddningar och storstilat spel efter att ha missat tre matcher på grund av hjärnskakning.

Veckans… Omnämnande

Linköping bytte ut Jonas Gustavsson vid underläge 3-0 mot Örebro i torsdags. In kom istället Jacob Johansson och uppträdde lugnt och stod för några fina räddningar när man vände och vann med 5-4.

I lördags fick samme Johansson förtroendet från start mot Rögle.

Man kan säga att Jacob Johansson stundtals stod på det berömda huvudet och spelade minst sagt förtroendeingivande när Rögle öste på med bland annat 40 skott mot Johansson.

Veckans… Match

Luleå mot Färjestad i lördags var en riktigt bra match.

En försmak på en kommande final?

Inte helt omöjligt även om det är jämnt i tabellen.

Veckans… Skada

En fraktur på foten var den första diagnosen som ställdes på Aaron Palushajs skada och det mina vänner är ett minst sagt tufft besked för Örebro i kraftigt behov av offensiv spets.

Veckans… Ordningen återställd

Först i den 33e omgången är Skellefteås Joakim Lindström precis där han förväntas att vara.

I och med passningen till Jimmie Ericsson 2-1 mål mot HVi lördags klev Lindström upp i poängligaledning några timmar innan Djurgårdens Jakob Lilja svarade för en poäng mot Brynäs vilket gör att de båda delar ledningen på 29 poäng.

Över tid är det sanslöst imponerande vilken klass Joakim Lindström faktiskt håller.

Veckans… Sparkaptital

En tio kilo lättare John Persson är återigen tillbaka i Mora efter en lång tids frånvaro.

Visst kan man se att han ibland saknar matchtempo vilket är fullt förståligt men tre mål under veckans två matcher ger ändå en fingervisning om vilken klass Persson håller förutsatt att han får vara frisk framöver.

Veckans… Fynd

Tidigare Djurgårdsprofilen Christian ”Fimpen” Eklund har rest runt och besökt lagen i SHL på sitt eget speciella vis.

Mycket underhållning utlovas.

https://www.youtube.com/watch?v=ufkuEIx-wyA

Veckans… Biceps

https://twitter.com/ronnqvist32/status/1086659833015820289

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1086925801990352897

* * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

@Sannylindström