En total katastrof

Det finns dock en del annat att belysa den här veckan även den givna snackisen varit Patrik Berglund modiga val.

Veckans hiss

Tacklingen som Malmös Fredrik Händemark delade ut på Timrås Patrik Blomberg var inte snygg och den avstängning han fick på tre matcher var absolut inget att diskutera.

Jag respekterar dock Händemarks agerande efteråt och framförallt det svar han angav till Disciplinnämnden:

”Det är inget att snacka om. Det är ett solklart matchstraff och helt oacceptabelt. Jag är ledsen att jag satte laget i en pissig situation. Det var klumpigt gjort av mig. Jag tycker att Blomberg fick åka runt för fritt. Ingen tog honom på kropp, så jag ville separera honom från pucken. Men så gör han en dragning precis innan. Jag måste tänka till bättre där. Jag har bett om ursäkt till Blomberg, det blev en missbedömning utan uppsåt och jag är glad att han inte blev skadad i situationen.”

Jag har läst ett hundratal försvarstal genom åren och i de flesta tar väldigt få ansvar för den faktiska handlingen som Fredrik Händemark gjorde.

Ofta går det att läsa ”han vek av”, ”böjde sig” eller ”jag såg honom inte” och ”han borde vara beredd” och är bara ett axplock av fåniga ursäkter som dykt upp med andemening att man inte tar ansvar för det man gjort.

Det är ändå rakryggat av Händemark att ta sitt ansvar efter den fula om omdömeslösa tackling han delade ut.

Jag är inte dummare än att jag förstår att det ibland blir fel men stå då också upp i efterhand och ta ditt ansvar.

Veckans diss

Nej. Det lossnar inte för Örebro. Spelmässigt helt okej men fortfarande på tok för ojämnt och framförallt för ineffektivt och många billiga insläppta mål.

När man i torsdags ledde med 3-0 och äntligen fick offensiv utdelning mot Linköping borta kändes en seger inom räckhåll. Linköping svarade sedan för fyra raka mål och trots att Örebro kvitterade på slutet både mot Linköping och Mora igår lyckades man bara spela in två av sex poäng under veckan och glappet upp till ett formstarkt Mora är nu fyra poäng.

Sett över hela säsongen är det ändå mycket i spelet hos Örebro som sett bra ut och rent skottmässigt (corsi) är man ett av seriens bästa lag i spel fem mot fem men effektiviteten är för svag och det krävs på tok för många lägen för att göra mål.

Lägg därtill den otäcka skadan på Aaron Palushaj som var det absolut sista Örebro behövde just nu.

Palushaj är en av få med riktigt spets och oavsett vilket lag han skulle spela i så vore det ett enormt avbräck men i Örebro en total katastrof.

En kortare period om två, tre matcher går att hantera men över tid är det såklart ohållbart och i den positionen som Örebro befinner sig i är det ett enormt dråpslag om skadan visa sig vara så illa som den faktiskt såg ut att vara.

Med en knapp månad kvar tills dess att transfönstret stänger måste man eventuellt värva mer än en målvakt som man är i ett akut behov av.

Annars är jag rädd att det här kan gå riktigt illa.

