Kunde gått brutalt mycket värre

Det är måndag och återigen dags att presentera Sveriges hetaste lista när jag utser Veckans lag och de största snackisarna.

Vilka har varit bäst, vem har stått ut och vilka händelser på eller vid sidan av isen är värda att belysa?

Veckans lag #8

Målvakt:

Ville Kolppanen Rögle

Den finske burväktaren som mestadels fått stå i Justin Pogges skugga under säsongsinledningen fick chansen mot Örebro och Mora den här veckan.

Svarade för ett lysande spel och visade med eftertryck att Rögle har två bra målvakter att tillgå.

Bubblare: Mantas Armalis Skellefteå

Backar:

Joel Persson Växjö

För drygt en vecka sedan var Joel Persson en av de mest positiva överraskningar i Tre Kronor och spelet där verkar uppenbarligen gett självförtroende.

Har under veckan varit fullkomligt överlägsen och den numera förbättrade defensiven känns trygg och i det offensiva spelet har han till stunder gjort lite vad han vill.

Kodie Curran Rögle (2)

En av seriens mest positiva överraskningar de senaste tio matcherna och den som personifierar utvecklingen som Rögle haft den här säsongen.

Precis som laget inledde Curran svagt men har storspelat de senaste tio matcherna och den gångna veckan var ytterligare ett styrkebesked.

Kan se aningen sävlig ut till tider men likväl skicklig att transportera upp pucken, hitta passningar och etablera anfall.

Gjorde ett läckert mål på straff mot Örebro i torsdags.

Bubblare: Gustav Lindström Frölunda, Sebastian Erixon Färjestad

Forwards:

Simon Hjalmarsson Frölunda

Förväntningarna på Simon Hjalmarsson har varit höga sedan han vände hem från Ryssland för drygt två år sedan och känslan är att han endast blivit bedömd för antalet poäng han gjort eller rättare sagt inte gjort.

Den här veckan har poängen trillat in men det är hans gedigna jobb och prestigelösa attityd som sticker ut. Visst att Joel Lundqvist är den stora ledaren men Hjalmarssons dagliga jobb ska inte underskattas.

Den överlägset bästa spelaren i matchen mot Djurgården i torsdags.

Joakim Lindström Skellefteå

Att det skulle ta till den åttonde SHL veckan innan Joakim Lindström skulle ta sig in i veckans lag såg jag inte komma.

Lindström har inte varit dålig, absolut inte, men inte så dominant som vi vant oss vid.

Under landslagsuppehållet valde man att sära på Lindström och hans radarpartner Oscar Möller och faktum att det gett laget en större bredd.

Nu driver Lindström en kedja och Möller en annan samtidigt som de ges chansen att dominera tillsammans i powerplay.

Joakim Nygård Färjestad

Fullkomligt dominant i match efter match och skapar enormt med ytor och chanser för sig själv och sina kedjemarater.

En av seriens mest sevärda spelare och en stor anledning till att Färjestad vann sina tre matcher under veckan där avgörandet på övertid mot Växjö lördags var ett bevis på Nygårds utvecklade tålamod och målsinne.

Bubblare: Janne Pesonen Växjö, Albin Eriksson Skellefteå, Andreas Thuresson HV71

Coach:

Tommy Samuelsson Skellefteå

Landslagsuppehållet kom lägligt för Skellefteå som var inne i en tuff period där resultaten och poängen lös med sin frånvaro även om spelet i sig inte var så dåligt.

Tuffast tänkbara start väntade efter uppehållet när man reste ned till Göteborg och där avgjorde sent mot Frölunda i tisdags.

Krossade sedan Malmö i torsdags och tog ytterligare en seger mot HV71 efter straffar i lördags.

* * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Brynäs Tomi Karhunen höll nollan i lördags mot Djurgården och Mantas Armalis höll nollan när Skellefteå krossade Malmö i torsdags.

Veckans… Hattrick

Tidigare har Djurgårdens Henrik Eriksson och Växjös Janne Pesonen gjort hattricks den här säsongen.

I lördags svarade HV´s Andreas Thuresson för ett hattrick plus att han gjorde mål på sin straff även om den inte räknas eftersom Skellefteå vann den straffläggningen.

Igår var det Malmös slitvarg och profil Emil Sylvegård som svarade för ett hattrick när Malmö slog Timrå med 4-1

Veckans… Junior

När Skellefteå var på väg att förlora och tappa ännu en match klev Albin Eriksson fram och tryckte in sitt andra mål för kvällen och det avgörande 3-2 målet mot Frölunda i tisdags.

Det första målet var tillika hans första i SHL i hans 33e match och vad passade bättre än att göra det mot Frölunda som han höll på som ung grabb i Bollnäs.

Följde upp insaten i Göteborg med att göra ytterligare fyra poäng mot Malmö och HV71 där han sköt hem segern efter straffavgörande.

Jag gillar fräckheten och ”rakt på mål- spelet” som Albin står för och med tanke på att grabben är född 2000 ska det bli spännande att följa hans fortsatta utveckling.

Veckans… Godispåse

När Frölunda Filip Westerlund gjorde mål mot Djurgården i torsdags var det talangens första SHL mål på 61 matcher. För ett par år sedan gjorde Westerlund och hans tidigare tränare Pär Johansson en deal som sa att Johansson inte skulle få äta godis tills dess att Westerlund gjort mål.

Jag tar för givet att Pär Johansson, nu i HV´s organisation, firade med en ordentlig påse godis i lördags.

Veckans… Nyförvärv

Axel Jonsson Fjällby hit och Michael Lindqvist dit.

Men vänta nu.

Nog har vi glömt Timrås Johannes Salomonsson som stod för en direkt avgörande insats i ”krismötet” mot Mora i torsdags.

Tre poäng till Timrå och detsamma landade på Salomonssons konto och totalt fyra poäng under veckans tre matcher.

Veckans… Vad hände där?

Efter den första perioden mellan Skellefteå och Malmö i torsdags var det klar fördel Malmö som trots underläge med 1-0 vann skottstatistiken med 16-4.

And the rest is history.

Skellefteå krossade Malmö med 9-0 och islossningen var brutal i den tredje perioden som Skellefteå tillslut vann med 6-0.

Veckans… Nattmangling

Färjestad fick strul med flygplanet ned till Ängelholm i tisdags vilket gjorde att matchen först kunde starta strax efter klockan 21.

Efter förlängning och straffar var den väldigt underhållande tillställningen klar strax efter halv tolv.

Veckans… Mest lättade

Den forne poängkungen Bud Holloways inledande 16 matcher och två futtig assist har varit en rejäl missräkning.

Mot Malmö i torsdags kom så äntligen säsongens första- och andra mål.

Det var ordentligt skönt för den rätt hårt kritiserade Holloway.

https://twitter.com/skelleftea_aik/status/1063375913331683328

Veckans… Match

Djurgården mot Frölunda i torsdags var en av säsongens mest underhållande matcher mellan två väldigt bra lag.

Personligen hade jag inte haft ett dugg emot om dessa lag skulle mötas i ett slutspel framåt våren

Veckans… Roligaste

Det var enormt glädjande att se Rögles Mattias Sjögren på is igen efter en lång tids skadefrånvaro.

I den tredje perioden var det nog en och annan Rögelsupporter som höll andan när Sjögren inte syntes på isen. Huvudpersonen själv gav lugnande besked efter matchen och han berättade att det endast rörde sig kramp och han därför tvingats till vila.

Välkommen tillbaka Mattias Sjögren.

Veckans… Tur i oturen

Jag vet inte exakta statusen på Djurgårdens superstjärna Jacob Josefson men min känsla är att det kunde gått brutalt mycket värre än vad det faktiskt gjorde.

https://twitter.com/cmoresport/status/1063142934260916224

Veckans… Moviestar

https://twitter.com/cmoresport/status/1063159113587310593

Veckans… Självkritik

https://twitter.com/cmoresport/status/1063153150692114432

Veckans… Soloåkning

https://twitter.com/cmoresport/status/1063805177885573120

Veckans… Roadlaker



https://twitter.com/RoadLaker/status/1063170957542678528

* * * * * * * * * * * * *

