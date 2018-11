Under all kritik

Man brukar säga att november är den tuffaste månaden när spelschemat är tight, den inledande överladdningen har övergått i rytm och vikten av att våga hålla fast vid träningen, orka ladda om mentalt och kunna förbise trötthetstecken är nyckelfaktorer för att ta poäng

Inför säsongen tippades Mora och Timrå som bottenlagen av de flesta och efter 16 matcher ser jag ingen som helst anledning att revidera min profetia.

Ikväll möts de tippade bottenlagen i Timrå.

Jag ska inte måla ut det som ett ”krismöte” men det förlorande laget kommer få det väldigt kämpigt framöver.

Ska lag, med vad jag anser svagare uppställning, lyckas över tid måste man vara konsekventa.

Ja. Konsekventa.

Förmodligen det mest uttjatade och den mest missbrukade klyschan i dagens hockey.

Vad menas egentligen med konsekvent?

Såklart skiljer det sig från lag till lag men i Mora och Timrås fall handlar det om att vara extremt noggranna i defensiven, jobba kopiöst hårt som lag och nästan på millimetern veta vad man ska göra i tex försvarsspelet.

Timrå är det lag som släppt in flest mål (54) och Mora näst flest mål (51) och det är något jag tar för givet att man jobbar med dagligen.

Timrås försvarsspel var det som skördade framgång i fjol men också under inledningen av säsongen när man var jobbiga att möta, täckte skott, var kompakta i egen zon och fräcka i offensiven.

Jag vet inte om det är vardagen som gjort sitt inträde eller om man, efter en överraskande inledning, fick hybris och frångick det som gjorde dem framgångsrika.

Jag pratar om försvarspelet.

De senaste tio matcherna har man släppt in 42 mål. Alltså en snitt på över fyra mål per match att jämföra med tolv insläppta mål de första sex matcherna.

Efter sex matcher hade man tagit tolv poäng mot fem poäng på de tio senaste matcherna.

Ibland behöver inte analysen vara svårare än att faktiskt se på den enkla och läsbara statistiken och jämföra den med hur det faktiskt sett ut.

I ett mindre smickrande bildspel har jag satt ihop fyra av Djurgårdens sex mål senast mot Timrå och det tydliggör att försvarsspelet just nu är under all kritik.



Alexander Urbom lämnas helt ensam och kan göra 1-0.



Sebastian Strandberg lämnas helt fri i mitten och kan göra 3-1



Jonathan Davidsson kan helt ostört åka in från kanten och styra in Jesper Petterssons passning och göra 4-1.



Emil Bemström står helt fri i mitten och kan enkelt göra 5-2.

Bilderna illustrerar Timrås problem i defensiven som varit direkt svag och betydelsen av att snabbt justera och förbättra den viktiga detaljen i spelet kommer vara direkt avgörande för framtiden.

Samtidigt har man nog insett hur hårt straffade man blir om man gör misstag och då lyser orutinen igenom vilket visar sig i överambitiösa spelare som inte jobbar tillsammans som ett lag.

Det har varit den stora skillnaden i Timrås spel på slutet från den fina inledning man hade av säsongen.

Timrå mot Mora ikväll alltså, den ser jag fram mot

Övriga matcher ikväll är:

Skellefteå- Malmö

Skellefteås seger mot Frölunda senaste gav självförtroendet där man gjort om i kedjorna (bland anat särat på Möller och Lindström) och hade lite mer tryck i spelet. Intressant uppställning i powerplay med fem forwards där Möller hade en position som back, Lindström spelfördelare, Holloway på skott i vänster tekningscirkel, Aaltonen (nära ett drömmål) i en fri roll och Ericsson framför mål.

Malmö har en härlig konkurrenssituation på forwardssidan där tex Max Görtz satt senast.

Malmö vann senast lagen möttes för två veckor sedan med 4-2

Brynäs- Färjestad

En bra match av Brynäs mot Malmö senast i Magnus Sundqvist första match som huvudtränare.

Senast lagen möttes var nog den som satte Brynäs styrelse i arbete med att ersätta Sjödin med Sundqvist när Färjestad stundtals lekte med Brynäs och vann med 6-0.

Ännu osäkert om Micheal Lindqvist kommer till spel eller ej men han ska dock vara med på bussen från Karlstad till Gävle.

Örebro- Rögle

Tung förlust senast för Örebro borta mot bottenkollegan Mora. Jag ser fortsatta problem för Örebro i matcher där man förväntas att vinna. Senast var man inte riktigt på hugget.

Rögle inledde matchen mot Färjestad på ett briljant och intensivt sätt och borde lett efter den första perioden med ett par mål. Ser man till de fem senaste matcherna är Rögle seriens näst formstarkaste lag efter Luleå.

Djurgården- Frölunda

Han flyger hem idag och lär flyga fram på isen ikväll. Jag pratar såklart om sevärda Axel Jonsson Fjällby som ger än mer fart till ett redan bra lag.

Frölunda har poängmässigt imponerat där defensiven stuckit ut.

Frölunda vann premiären mellan lagen med 2-1 där just defensiven var vägvinnande.

Håll koll på, vad jag anser vara, seriens två bästa powerplay.

Växjö- Luleå

Frågan är om Luleå ens kan förlora nu?

Man gjorde det dock senast lagen möttes efter förlängning med 3-2.

Jag är löjligt imponerad av vad man presterat trots att man saknar offensiva spelare som var tilltänkta att ge spets till detta lag.

Växjö börjar så sakteliga puttra igång efter en trög inledningen och det är bara en tidsfråga innan man är topp fem.

Linköping- HV71

Senast lagen möttes var Linköping inne i sitt härliga flyt när man vann enkelt med 5-1. Faktum är att HV71 var bättre i den matchen utan att kunna göra mål på en fenomenal Jonas Gustavsson samtidigt som Linköpings utdelning var sanslös. Senaste fem matcherna har Linköping tagit en poäng och stött på den verklighet jag förutspådde man skulle ha.

Offensivt har man endast gjort åtta mål under dessa fem matcher och i en intervju på Linköpings hemsida var Tommy Jonssons recept på att råda bot på den offensiva torkan att man ”lite mer gå för det”.

HV är fortsatt ett lag som förbryllar och även om den underliggande statistiken är vass lyfter man inte riktigt i tabellen och insatserna varierar kraftigt i kvalité.

Full omgång, sju matcher.

Finns det egentligen något bättre än mörk dag i november?

* * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny