Ser det som högst sannolikt

Som alltid inför varje säsong tappar svensk hockey mängder av spelare.

Jag kan ibland känna att spelarna borde kunna ha ett lite större tålamod och bättre insikt vad det egentligen innebär att spela i farmarligan men har också förståelse att man kan falla för smicker och uppmålade bilder som sällan slår igenom.

Jag flyttade själv över till USA som en oerfaren spelare och människa som 19 åring när jag lämnade trygga pojkrummet i Huddinge för att leva drömmen som hockeyproffs i Colorado Avalanche organisation.

I den mindre glamorösa och då rätt bryska farmarligan var omställningen svår för mig att hantera vilket hämmade mitt spel. Då var vi totalt fem svenska spelare som spelade regelbundet i AHL.

Nu vet jag att det, 20 år senare, ser annorlunda ut och att spelet är mer influerat av Europeisk hockey vilket 64 (!) svenska spelare i ligan vittnar om.

Det är såklart på tok för många och redan nu har två, Axel Jonsson Fjällby och Carl Persson, vänt hem och om några timmar lär Färjestad presentera Micheal Lindqvist.

Finns det hopp för andra klubbar att kunna förstärka sitt lag från AHL redan i år?

Jag tror faktiskt det.

Jag har gått igenom och plockat ut fem tänkbara spelare som eventuellt skulle kunna vända hem redan i år:

Marcus Högström

Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån /

Det var nog en rätt stor chock i Djurgården när lagets, och en av seriens bästa backar lämnade laget och skrev på för Calgary Flames i somras.

Att en 29 åring skriver NHL kontrakt hör verkligen inte till vanligheterna.

Äventyret där borta har inte börjat bra och för tillfället går Högström skadad efter att ha opererat ryggen under försäsongen och beräknas vara tillbaka först efter jul.

Om Högström spelar sig i form och själv känner att han inte är nära att bli uppkallad till Calgary tror jag han lockas av Djurgårdens satsning mot guld.

Jag ser det faktiskt som högst sannolikt att Högström skulle vända hem redan i år.

Frågan är om någon kan rå på Djurgården då?

Filip Sandberg

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN /

Lämnade HV71 efter guldet 2017 för San Jose Sharks organisation och än så länge har det endast blivit spel i farmarlaget San Jose Barracuda.

Nu vet jag att Barracudas ledning älskar sin svenska slitvarg men samtidigt får man ha i åtanke att kontraktet går ut efter säsongen och att en flytt hem strax innan transferfönstret stänger i SHL i mitten av februari inte skulle kunna vara helt osannolikt.

Sandberg är en spelare som står för enormt mycket energi och kan utan tvekan stärka de flesta lag i SHL.

Jacob Nilsson

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån /

Var bra i Mora i fjol och visade framförallt i landslaget vilket spel han hade i sig.

Trots det var kontraktet med Chicago Blackhawks aningen överraskande men inte helt ologiskt med tanke på att hans gamla coach Jermey Colliton återfanns i Chicagos farmarlag.

När Colliton nu blivit befordrad till Blackhawks finns kanske inte samma uppbackning för Nilsson i farmarlaget Rockford.

Det som dock talar mot är att Nilsson är tjänsteledig från Mora och en återkomst till Dalarna skulle med största sannolikhet handla om att rädda kvar laget istället för att ha möjligheten att tex vinna guld.

Men det är klart. Nilsson har ett stort hjärta för Mora vilket aldrig ska underskattas och är en spelare som gör skillnad i ett kvalspel.

Axel Holmström

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Minns ni Axel Holmströms nästan osannolika form under slutspelet 2015? Då svarade Holsmtröm för 18 poäng på 15 matcher vilket var rekord för en junior under ett slutspel fram tills i fjol när en viss Elias Pettersson gjorde 19 poäng på 13 matcher.

Kontraktet med Detroit Red Wings går ut efter säsongen och trots att man bygger nytt har Holmström inte fått chansen i NHL.

Jag skulle inte bli förvånad om Holmström dyker upp i Skellefteå redan den här säsongen men samtidigt tror jag han biter ihop och kör de sista månaderna.

Niklas Hansson

Foto: Anders Bjurö / BILDBYRÅN /

Minns ni Niklas Hansson?

Inte.

Faktum är att Hansson hamnat lite i skymundan under ett par år i Dallas farmalag.

Tidigare sågs Hansson som ett framtidsman med offensiva spetskvaliteter och succén i HV71, dit han värvades från Rögle 2015, lät inte vänta på sig. Hansson var HV´s poängmässigt bästa back med 22 poäng på 44 matcher.

Året efter var Hansson lite in och ut i laget under resan mot SM-guldet 2017.

Har på två säsonger i AHL svarat för 14 poäng på 87 matcher vilket såklart är under förväntat nivå.

Kanske en omstart vore på sin plats i Rögle dit han kom som 15 åring?

Nedan har ni den enorma lista på spelare som skrev NHL kontrakt i somras alternativt lämnade SHL inför den här säsongen.

Min spontana känsla utöver grattis till spelarna själva är att det är på tok för många för att det ska vara hälsosamt på sikt för svensk hockey.

BRYNÄS:

Linus Ölund, Pittsburgh Penguins

Lucas Carlsson, Chicago Blackhawks

Adam Boqvist, Chicago Blackhawks (spelar i London Knights i OHL)

Juuso Ikonen, Washington Capitals

DJURGÅRDEN:

Lukas Vejdemo, Montreal Canadiens

Axel Jonsson-Fjällby, Washington Capitals (utlånad till Djurgården)

Jonathan Davidsson, Columbus Blue Jackets (utlånad till Djurgården)

Marcus Högström, Calgary Flames

Axel Andersson, Boston Bruins (utlånad till Djurgården vidare till Södertälje)

* William Lagesson, Edmonton Oilers

HV 71:

Felix Sandström, Philadelphia Flyers (utlånad till HV71)

Martin Fehervary (från Oskarshamn) Washington Capitals (utlånad till HV71)

Lawrence Pilut, Buffalo Sabres

Pierre Engvall, Toronto Maple Leafs

David Ullström, Arizona Coyotes

* Kevin Stenlund, Columbus Blue Jackets

FRÖLUNDA:

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Victor Olofsson, Buffalo Sabres

Gustav Lindström, Detroit Red Wings (utlånad till Frölunda)

* Christoffer Ehn, Detroit Red Wings

* John Nyberg, Dallas Stars

* Carl Grundström, Toronto Maple Leafs

FÄRJESTAD:

Rasmus Asplund, Buffalo Sabres

Olle Eriksson Ek, Anaheim Ducks (utlånad till Färjestad och vidare till Karlskoga)

Michael Lindqvist, NY Rangers.

LULEÅ:

Isac Lundeström, Anaheim Ducks

MALMÖ:

Carl Persson Nashville (kontrakt brutet åter i Malmö)

MORA:

David Kase, Philadelphia Flyers

Jacob Nilsson, Chicago Blackhawks

RÖGLE:

Lucas Elvenäs, Vegas Golden Knights (utlånad till Rögle)

Rasmus Sandin, Toronto Maple Leafs

SKELLEFTEÅ:

Pär Lindholm, Toronto Maple Leafs.

TIMRÅ:

Filip Hållander (utlånad till Timrå)

* Jonathan Dahlén, Vancouver Canucks

VÄXJÖ:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Erik Martinsson, Minnesota Wild

Joel Persson, Edmonton Oilers (utlånad till Växjö)

Dominik Bokk, St. Louis Blues (utlånad till Växjö)

Fotnot: Jonathan Dahlén, Kevin Stenlund, Christoffer Ehn, John Nyberg, William Lagesson, Carl Grundström var utlnade till respektive klubb redan i fjol men lämnade svensk hockey inför den här säsongen.

Tack för att ni tog er tid

Sanny