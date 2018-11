Varför denna jäkla hets?

För er som följer och läser bloggen vet att söndagen är vikt till att hissa och dissa händelser från veckan.

Landslagsveckan till trots finns det såklart saker att belysa.

Veckans hiss

Jag är ingen förespråkare av att sparka tränare men förstår att det ibland kan vara oundvikligt.

Pressen och trycket utifrån kan till tider bli för stort och då styrs inte klubbar likt de stora företag de ändå är och det impulsiva kan ta överhand.

Nu undrar säkert något vad ovanstående rader har med veckans hiss att göra.

Jag måste säga att jag blev aningen förvånad på sättet som Brynäs valde att kommunicera Tommy Sjödin sparkning på.

Att det dessutom var en vän i form av Andreas Dackell som gav honom beskedet gör att min respekt för Dackell om möjligt blev ännu större.

Och då ska man veta att den varit väldigt stor efter alla de gånger vi möts på isen genom åren.

Dackell var tydlig med att det var en tuff dag men att det inte handlade om honom eller Tommy Sjödin utan om vad som var bäst för Brynäs IF:

”Det är inget roligt alls. Det är jättetufft. Det är ju två kompisar som jag har spelat med, men man får skilja på sak och person. Det här gör vi för Brynäs IF:s bästa.”

En klubb med en stolt historia som bildades 1912 och stoltserar med 13 SM guld ska inte ligga i händerna på en tränare man ansåg var fel man för jobbet oavsett hans historik i klubben.

Att både Tommy Sjödin och Janne Larsson haft en stark ställning i Brynäs och säkerligen goda kontakter hela vägen in i styrelserummet är en självklarhet efter alla år i föreningen.

Att Andreas Dackell då, tillsammans med styrelsen, tar beslutet bortom alla känslor och gör det man anser vara bäst för föreningen ska respekteras.

Dackell hade kunnat vara luddig, prata runt ämnet och slänga sig med klyschor men valde att var rak och tydlig varför man gjort förändringen:

”Vi känner att vi inte har presterat tillräckligt bra i spelet ute på isen. Ledarskapet har inte varit tydligt nog i vardagen och i match. Vi har självklart utvärderat det här sedan säsongsstart och vi kräver mer i Brynäs IF än vad vi presterat spelmässigt”

Hockeyn kan vara grym och hänsynslös och ibland måste man förbise känslor och kamratskap för att genomföra förändring med obekväma och tuffa beslut.

Jag respekterar Andreas Dackell för hans mod och att det faktum att han förbisåg känslorna och gjorde det för Brynäs bästa trots att det säkerligen kan ha kostat två goda vänner.

Veckans diss

Förra veckan spelades TV-pucken en turneringen det finns åsikter om. En del av det jag belyst genom åren är att många tror att det är en vattendelare om man ska ”lyckas” inom hockeyn.

Har vill jag skicka en passning till rätt många hockeyföräldrar.

Lugna ner er en aning. Snälla ni!

Varför denna jäkla hets? Är hockeyn viktigare för dig än vad den är för ditt barn?

Två saker värda att fundera på.

Se på det Tre Kronor som spelar Karjala Tournement just nu.

Inte har väl spelare som Joakim Nygård och Jakob Liljas hockeyresa via Hockeygymnasium i Sunne varit spikrak till eliten?

Eller Victor Lööf, Lukas Bengtsson och Joel Persson, de kanske tre bästa backarna, som inte spelade TV-pucken.

Kan de inspirera och kanske fungera som ett lugnande medel till den hets jag upplever finns i en alltför stor utsträckning inom ungdomsidrotten?

Men dessvärre verkar inte de goda exemplen gå att banka in i en dels huvud.

Det inre drivet är den absolut viktigaste talangen och med den kan man ta sig hur långt som helst oavsett TV-pucken, Hockeygymnasium eller tidig selektering.

Jag tycker det är värt att belysa i en ännu större utsträckning.

När ni ser Tre Kronor i eftermiddag.

Ha i åtanke att Magnus Hellberg inte spelade TV-pucken och gick via Arlandas juniorlag vidare till Almtunas dito, Linus Johanssons resa har bland annat gått via Troja, Nittorp, Olofström och Storhamar och Joel Perssons via Osby, Tyringe och Kristianstad för att nämna några lag.

I tider där hetsen från TV-pucken nu övergått till vilket NIU-Gymnasium man kommer in på eller rättare sagt inte kommer int på är det viktigt att trycka på att inga karriärer avgörs vid 15, 16 års ålder.

Kom ihåg det.

Och för att citera en tidigare TV-pucks tränare jag pratat med:

”Finns inte en chans i världen att jag skulle ta mig an det här igen och då ska man veta att det är underbara killar och jobba med men på tok för många galna föräldrar”

Tack för att ni tog er tid

Sanny