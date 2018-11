Söndag- hissar och dissar

Det är söndag och återigen dags att hissa och dissa från veckan.

Den här veckan tror jag alla förstår, eller vänta nu.

En del gör nog inte det…

Tyvärr.

Veckans hiss

På tio poäng…

Har gjort flest poäng i SHL den här veckan.

På åtta poäng…

Inledningsvis ifrågasatt import som tidigare öst in poäng i en annan nordisk liga och just nu är seriens formstarkaste spelare.

På sex poäng…

Back i seriens hetaste lag med en coach som för någon vecka sedan sades vara den som bedrev ”management by fear”.

På fyra poäng…

Öser in poäng för Rögle med nummer fyra på ryggen.

På två poäng…

Kodie är förnamnet och Curran är hans efternamn.

Seriens hetaste lag, vid sidan av Luleå, är helt plötsligt Rögle, det lag som för bara tio, tolv dagar sen var ett av seriens stora krislag.

Den som jag anser personifierar utvecklingen hos skåningarna är backen Kodie Curran som inledningsvis hade svårt att anpassa sig till spelet i SHL men som numera presterar på en jämn och hög nivå.

Curran har på relativt kort tid etablerat sig som en offensiv kraft långt mycket hetare än tex meriterade Ryan Gunderson.

Den här veckan har Rögle tagit ytterligare tre segrar och totalt fyra raka vilket lagom till det första landslagsuppehållet placerar skåningarna på en slutspelsplats.

Att vända en uppenbar kris till framgång är svårt och kräver en mental styrka och framförallt moral och var som för dryga veckan sedan såg ut att bli ytterligare en säsong i botten av tabellen har nu utvecklats till en någorlunda positiv framtid.

Rögle går till det första landslagsuppehållet som, vid sidan av Luleå, det formstarkaste laget och har suddat ut krisrubrikerna.

Det är fan imponerande.

Och det kan man till stor del tacka just Kodie Curran, fenomenale Ted Brithén och Leon Bristedt för precis som den karaktär laget visat upp

Veckans Diss

Ibland beskylls jag för att sitta på en piedestal när jag ofta och gärna har mycket åsikter. Jag gillar det inte men är såklart inte dummare än att jag förstår att det ibland är oundvikligt.

Ibland beskylls jag för dubbelmoral. Jag köper det när mitt jobb numera är att ta ställning och inte stryka spelare medhårs. Då trampar man folk på tårna. Inte värre än så…

Men det här gången sitter jag faktiskt på min piedestal och ser ned på folk som inte håller med mig och trivs med det.

https://twitter.com/cmoresport/status/1058459108117041153

Fundera en stund, diskutera i grupper, tänk efter, sov på saken och återkom inte.

Frågor att ta i beaktning:

# Hur ska hockeyn någonsin kunna rekrytera nya domare om man låter detta passera obemärkt förbi?

# Om det i framtiden är svårt att rekrytera domare hur ska kan man kunna uppnå konkurrens för att utveckla och utmana domarna?

# Alla ungdomar som har Anton Holm som förebild och tycker det är ballt och tycker att beteendet är helt rätt. Är det okej?

# Hur ser ni på en eventuell hotbild mot samma domare i framtiden, bryr ni er ens om det?

# Hur skulle du själv reagerat på någon hängde ut dig inför öppen ridå och sa att du var så dålig på ditt jobb att du aldrig någonsin skulle få göra det du faktiskt tycker om?

Domarna är ju fridlysta, lever i en skyddad verkstad, klarar inte av lite kritik för det Holm gjorde var ju ingen fara och domarna hatar ju mitt lag och vill vi ska förlora varje match.

Är detta något du känner igen?

Snälla tänk igen.

Lova mig det.

Domarna får kritik, de kan ta kritik, de är inte rädda för den och ibland är kritik befogad.

Men lös det tillsammans som vuxna människor.

Får du inget gehör från domarn?

Ta det med domarchefen direkt. Han är tillgänglig.

Jag minns när vi i Timrå var väldigt missnöjda med en specifik domare och framförde tydligt våra synpunkter varpå vi ”slapp” den domaren i en månad.

Det var för alla inblandades bästa.

Men Sanny…

Du som har åsikter om allt och alla hur fan kan du uttala dig?

– Jag tar aldrig ära och heder av en människa men har som nuvarande jobb att ge min syn kring både positiva och negativa saker.

Sen kan säkerligen kritik uppfattas som stötande för en del men samtidigt har man svårt att vara trovärdig över tid om man bara ska lyfta fram det positiva.

Det blir platt då.

Klart som tusan jag också gjort övertramp och gått hårt åt spelare som man haft förväntningar och någon gång har det blivit tokigt. Då har man chefer som säger ifrån och därför var det väldigt, väldigt viktigt att Hockeyallsvenskan snabbt gick ut och agerade.

Anton Holm är säkerligen en fin kille, som lär fått massvis med ryggdunkningar de senaste dagarna, och det är inte personen jag kritiserar utan själva uttalandena han gjorde som inte vara acceptabla.

Ser man mellan fingrarna och låter detta bli vardag är jag faktiskt rädd att ingen tillslut kommer vilja döma.

Samtidigt belyser hela diskussionen problematiken och domare jag pratat med säger detsamma.

Hockeyallsvenskan är den överlägset svåraste serien att döma i eftersom spelet går lika snabbt som i SHL men är mer hafsigt och att som ensam huvuddomare svårt, nästintill omöjligt att hinna med.

Det är dags att även Hockeyallsvenskan inför två huvuddomare i varje match.

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån /

Tack för att ni tog er tid

Sanny