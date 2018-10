Hittat den toppkedja man saknat i flera år

Äntligen måndag och det är återigen dags att presentera Sveriges hetaste lista när jag utser Veckans lag och de största snackisarna.

Vi kör väl igång direkt va?

Veckans lag #6

Målvakt:

Adam Werner Färjestad

I skadade Markus Svenssons frånvaro har Adam Werner fått mer istid och svarade i veckan för två fina matcher där nollan mot Brynäs i lördags sticker ut.

Framförallt i den andra perioden skapade Brynäs massvis med chanser men Werner höll tätt och visade att Färjestad har två bra målvakter att tillgå.

Bubblare: Adam Reideborn Djurgården

Backar:

Nick Ebert Örebro

Fem poäng under veckans två matcher och det är uppenbart att Ebert ser mer och mer bekväm ut både i spelet med- och utan puck.

En stor del av förklaringen ligger i att Ebert nu funnit sig mer tillrätta med Örebros spelsätt efter det att han på grund av skattemässiga skäl anslöt sent.

Har ett bra skott, förstapass och offensiv touch som Örebro nu kan dra nytta av.

Carl Johan Lerby Malmö

Fortsätter och dra ett tungt lass i ett skadedrabbat Malmöförsvar. Jag är så otroligt imponerad av den utveckling som Lerby haft i år när han äntligen fått vara skadefri.

Har ibland en tendens att spela aningen svårt men räddar ofta upp situationerna med sin fina skridskoåkning.

Jag är beredd att sträcka mig så långt och säga att seriens bästa backpar under inledningen av säsongen har vari just Carl Johan Lerby med Jens Olsson.

Bubblare: Robin Press Färjestad, Lukas Bengtsson Linköping

Forwards:

Aaron Palushaj Örebro (2)

Tillbaka i laget efter sin hjärnskakning och direkt visade amerikanen sin betydelse för Örebro. Fyra assist varav tre i den moraliskt viktiga segern mot Skellefteå i lördags.

Kedjan med Palushaj, Rodrigo Abols och Anton Hedman har varit riktigt vass och där tycks man ha hittat den toppkedja man saknat sedan Derek Ryans dagar i Örebro.

Under veckans två matcher har Palushaj avlossat 14 skott på mål vilket vittnar om att han hittar och skapar lägen mer frekvent än någon annan i serien.

Joe Whitney Linköping

I toppen av SHL´s poängliga skuggar 168 cm långe Joe Whitney efter att ha stått för fem poäng under veckans tre matcher.

Jag som trodde att Whitney skulle få det tufft i SHL efter det jag såg under försäsongen.

Visst, tekniken fanns där men skulle han verkligen klara av att bemästra tighta och strukturerade defensiver?

Svaret är ett rungande ja.

Ryan Lasch Frölunda

Tre matcher och åtta poäng från Ryan Laschs klubba.

Jag tar det igen.

Tre matcher och åtta poäng.

Amerikanen är stekhet just nu och kemin med Joel Lundqvist och polaren Rhett Rakhshani är av högsta klass.

När Lasch spelar och styr powerplay som han gjort på slutet är det få spelare som är mer sevärda i hela SHL.

Bubblare: Rodrigo Abols Örebro, Joakim Nygård Färjestad, Jesper Olofsson Färjestad

Johan Pennerborn Färjestad

Återigen spelar Färjestad en attraktiv och målglad hockey.

Pennerborn har lyckats vända den inledande negativa trenden där spelet var både håglöst och viljelöst.

Nu spelar man som det topplag man tippades vara.

* * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

I torsdags kom karriärens första SHL mål för Timrås supertalang Jacob Olofsson. Han följde upp det med ytterligare ett mål, det matchavgörande 2-1 målet, mot HV71 i lördags när Timrå tog sin femte raka hemmaseger.

Veckans… Nollor

Färjestads Adam Werner hyllades för sin första nolla av målvaktsgurun Petter Rönnqvist efter storsegern mot Brynäs. Werner fick beröm för sin raka rygg, snabba fötter och sättet han spelade med händerna. Målvaksnörderi av högsta klass med andra ord.

Djurgårdens Adam Reideborn var den andra målvakten som lyckades hålla nollan under veckan när han spikade igen mot Växjö i lördags. Det var Reideborns andra nolla för säsongen.

Veckans… Genombrott

Nog känns det som om Färjestads Robin Press fick lite av ett genombrott den gångna veckan.

Fyra poäng och ett väldigt fint spel för backen som tidigare haft svårt att få fäste i SHL (med Djurgården) och även under inledningen av säsongen.

En god vän till mig förutspådde att Press skulle bli årets succévärvning i Färjestad och stå för tio mål och tio assist den här säsongen.

Jag skrattade gott då.

Det gör jag inte längre.

Veckans… Avgörande

Luleås Jack Connolly skarvade in det avgörande 2-1 målet på volley med 23 sekunder kvar av matchen mot Mora i lördags.

Jag får ofta frågan om jag saknar hockeyn och vid just den här typen av euforisk glädje som uppstår vid ett sent avgörande på hemmaplan en lördag. Jo då saknar jag att vara en del av ett lag och att spela väldigt, väldigt mycket.

Veckans… Match

Linköping mot Frölunda i tisdags var en av säsongens absolut bästa matcher mellan två riktig bra lag.

Veckans… Svar på tal

För en vecka sen skrev jag följande:

”Nej. Jag kräver inte Niklas Sundblad avgång men är han en långsiktig lösning för Örebro och hur ser marknaden ut eventuellt för i år men framförallt för nästa år?

Det som är på väg att hända är att man stadigt utvecklats till ett loosergäng med bra förutsättningar (publik och sponsorer) men som ständigt harvar i botten av SHL.

Örebro måste agera. På ett eller annat sätt.”



Två raka segrar och en moraliskt väldigt viktig seger mot Skellefteå i lördags är svar på tal.

Veckans… Utväxling

Rögle värvade Cody Curran med hopp om en offensiv toppback.

I början var Curran lika vilsen som hela Rögle och jag var aningen tveksam till om hans rätt tröga fötter skulle klara av att anpassa sig till tempot i SHL.

Jag har sett en mer bekväm Curran mot slutat och nu hinner han upp i position och får ut mer av sitt fina spelsinne. Han vågar hålla i pucken, avvakta, hitta passningar och på egen hand skapa målchanser som när han pausfintade bort Nick Sörensen i mitten av andra peeioden när Rögle tog emot Linköping i lördags.

Tre nya poäng under veckan och faktum är att han nu endast är två bakom bakom Lukas Bengtsson i backarnas poängliga.

Veckans… Backpar

Jag vill slå ett slag för Victor Amnér och Kevin Gagné som spelat riktigt bra för Mora under veckans två matcher.

Revansch för båda två som verkligen hittar mer och mer rätt i spelet

Veckans… Mardröm

Jag tror ingen, absolut ingen hade trott att Isac Lundeström skulle bli kvar i Anaheim hela säsongen.

Nu har man dock bestämt sig för att behålla sin guldklimp tillsvidare som man draftade i första rundan i somras och aktivera hans första år på kontraktet.

Kul för Lundeström men tråkigt för SHL och Luleå i synnerhet som trots alla skador och avsaknaden av Lundeström spelat riktigt bra på slutet.

Veckans… Artist

Har ni sett Rögles Leon Bristedt någonting?

Ett tips.

Gör det.

Otroligt härlig spelare som verkligen gjort avtryck.

Det är inte bara nummer 67 på ryggen som påminner om en viss Linus Omark.

Veckans… Fri berg spel

https://www.instagram.com/p/BpUav8Slb_N/?taken-by=cmorehockey

Veckans… Jubilar

https://twitter.com/cmoresport/status/1055533938012311553

Veckans… Skada

https://twitter.com/Hockeyblogg/status/1055561687196143618

Veckans… Hu, Hu , Hudacek

https://twitter.com/LHChockey/status/1054833202068643840



Veckans… Gladaste

https://www.facebook.com/cmorehockey/videos/487237885097789/

Veckans… Roadlaker

https://twitter.com/RoadLaker/status/1056220094597132288

* * * * * * * * * * * * *

