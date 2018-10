Hissar och dissar

Det är söndag och återigen dags att hissa och dissa från veckan.

Faktum är att det är många prestationer både i positiv och negativ bemärkelse som sticker ut och dessa två har gjort starkast intryck på mig.

Veckans hiss

Det var knappast något skönspel eller direkt publikfriande spel som Färjestad visade upp de första veckorna.

Det var i ärligehetens namn ett rätt bekvämt lag som åkte runt och trodde de skulle kunna spela ut vilket lag som helst utan någon vidare arbetsinsats.

På senare tid har det dock varit en stor skillnad och återigen ser jag en stor portion spelglädje, spelare som vågar hålla i pucken och framförallt upplever jag ett lag som jobbar hårt tillsammans för varandra. Defensiven är bättre, hemjobbet det som benämns som backcheck är tydligare vilket öppnar upp för ett mer kreativt spel.

Jag ser en delaktighet och ansvarstagande i spelet som jag saknade inledningsvis av serien och vill man se offensivt spel av högsta snitt är det bara att se en repris av Färjestads första 20 minuter mot Brynäs igår.

Fyra raka segrar varav två den här veckan och elva gjorde mål. Färjestad har de fyra senaste matcher gjort 21 mål vilket kan jämföras med mästarnas Växjös 18 mål på tolv matcher.

Storsegern mot Brynäs igår var ett styrkebesked som heter duga.

Veckans diss

Jag blir fan inte riktigt klok på HV71.

För tio dagar sedan såg jag laget spela ut Växjö och svara för säsongens bästa insats. Två dagar senare gjorde man en blek figur mot ett för dagen väldigt bra Frölunda.

Under veckan har man sedan förlorat mot både Mora och Timrå där resultaten inte på något sätt var orättvisa även om man hade ett skottmässigt övertag på Timrå igår har de i grunden varit odiskutabla.

Jag saknar jämnhet i prestationerna och det är rent ut sagt omöjligt att veta vilket humör laget egentligen är på från en dag till en annan.

Efter förlusten hemma mot Mora hade man nog förväntat sig ett lag som kom ut hårt mot Timrå men istället var de första två perioderna mellanmjölk som coach Johan Lindbom sa efter matchen.

Jag saknar lite av den härliga speed och ungdomliga entusiasm som jag ser hos många andra lag och som jag sett hos HV genom åren. Det är lite trögt här och där och för många spelare som inte alls levererar på den nivå man ska.

Det är också på tok för slarvigt och dåligt i uppspelsfasen vilket såklart gör att farten i spelet blir därefter.

Jag anser också att man måste matcha sitt lag mycket hårdare och som igår spelade man tex på åtta backar.

Min erfarenhet är att det knappast bidrar till mer fart och energi.

Medan lag som Rögle, Örebro och Brynäs haft kris-rubriker under de första tolv matcherna har HV smugit under radarn.

Faktum är att man just nu endast är tre poäng före Rögle som är sist i tabellen.

Nästa vecka möter man först Brynäs och sen Örebro, två lag som är just före i tabellen innan man återigen tar sig an Timrå på lördag.

Den kommande veckan blir ruskigt viktigt för HV71.

Var så säker.

Kan det till och med vara så att jobb står på spel?

Jag tror faktiskt det om inte spelet och resultaten blir bättre även om jag manar ilskna- och frustrerade supportrar till lugn.

Jag är fast övertygad om att nuvarande tränarkonstellation är den rätta för att vända det här och nog är snarare underpresterande spelare som bör hänga löst i så fall.

Fotnot: Som vanligt plockar jag ut veckans lag i morgon och där belyser jag de individuella prestationerna i en större utsträckning.

Sanny