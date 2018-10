Seriens bästa och mest oförutsägbara

En detalj som är viktig i dagens hockey är spelet i numerärt över- och underläge.

Idag har jag synat lagens powerplay och sett bortom enbart statistiken för att se vilka som jag anser vara bäst i spelformen?

3) Brynäs

Jacob Blomqvist, Ryan Gunderson, Jesper Jensen, Joachim Rhodin och Robert Kousal.

Det är Brynäs ”andra uppställning” som varit den genomgående bästa under upptakten av säsongen.

Jesper Jensen är spelfördelare och har i grunden många passningsalternativ där Robert Kousal nere vid mållinjen har en rörlig roll och så fort pucken går upp till skicklige Ryan Gunderson går Kousal in på mål för rutur/skymning.

Jacob Blomqvist är skottberedd och med hans aktivitet upp och ned i banan måste motståndarna vara vaksamma vilket i sin tur kan öppna upp för Joachim Rhodin i slottet.

Jag väntar fortfarande på att förstauppställningen med Niklas Danielsson, Ryan Gunderson, Jesper Boqvist, Joel Kellman och Victor Söderström (som igår tog sparkade Danny Kristos plats) ska komma igång.

Uppställningen har potential att få större utdelning och då har sitter Brynäs på två riktigt bra enheter.

Här måste framförallt Jesper Boqvist få igång ett snabbare spel som kan öppna upp ytor.

2) Djurgården

Olle Alsing, Emil Bemström, Jacob Josefson, Jakob Lilja och Daniel Brodin.

Ser man till utdelning under inledningen av säsongen är Djurgården bäst och det är framförallt enheten där Jacob Josefson styr som varit framgångsrik.

Jag har blivit barnlsigt förtjust i Olle Alsings spel på blålinjen som i grunden imponerat så mycket att offensivt skicklige Linus Hulström fått spela i den andra uppställningen.

Man söker gärna skott på Emil Bemström antingen via pass direkt från Josefson eller eller via Jakob Lilja nere vid stolpen. När Lilja får pucken kan han med hjälp av sin styrka antingen bryta in på första stolpen eller hitta pass till Daniel Brodin i slottet eller också till en inåkande Bemström.

Det jag gillar med Jacob Josefson och sättet han styr powerplay är att han också är ett hot.

Han söker inte enbart passningar utan kan också kliva in i banan och avsluta vilket gör att man som försvarare måste agera i ett tidigt skede som i sin tur brukar öppna upp fler passningsytor.

1) Frölunda

Joel Lundqvist, Ryan Lasch, Rhett Rakshani, Chay Genoway och Patrik Carlsson/Simon Hjalmarsson

Det är såklart Ryan Lasch som styr Frölundas powerplay som är seriens rörligaste och mest oförutsägbara.

Man har många olika varianter där Joel Lundqvist i mitten har en nyckelroll. Så fort man känner sig stressad hittar man in till Lundqvist som sedan kan spela antingen tillbaka till Lasch eller upp till Chay Genoway eller ned till Rhett Rakshani på mållinjen.

Patrik Carlsson/Simon Hjalmarsson är skytt vid höger tekningscirkel och dem har som endaste uppgift att se till att vara rörlig och ge alternativ till i första hand Lasch eller Rakshani.

Går pucken ned till Rakshani enligt bilden ovan öppnas möjlighet för antingen Ludqvist i mitten eller Carlsson på borte sidan.

De gånger spelet blir statiskt och man inte hittar luckorna byter man från uppställningen ovan som man benämner som 1-3-1 (En spelare upp på blå, tre i mitten och en på mållinjen) till en 2-1-2 uppställning (Två backar, en mitten och två bakom mållinjen) enligt bilden nedan.

När väl Ryan Lasch får pucken har han två alternativ. Antingen på inåkande backen Genoway eller Lundqvist i mitten.

Som försvarare måste du göra ett val…

Vilket öppnar upp för Joel Lundqvist i slottet som i det här fallet gör mål.

Ett lag som de senaste åren varit fenomenala i spelformen är Skellefteå

I skrivande stund är deras powerplay uselt och har inte gjort mål i spelformen under de senaste sju matcherna och har seriens tredje sämsta sett till statistiken.

Vad är problemet?

Hockeylabbet gick igenom och granskade deras spel och det belyser tydligt problemet.

