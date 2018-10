En ny stjärna har tänts

Rubrikerna har knappast varit direkt positiva under inledningen av säsongen men en debutant har definitivt fått många att dra på smilbanden igen.

Ännu en ny back har presenterat sig från den svenska backfarriken.

Min damer och herrar.

Lägg namnet Victor Söderström på minnet.



Det överlägset mest charmiga med svensk hockey är att på nära håll få ta del av talangernas genombrott, se deras första matcher, respektlösheten, självklarheten och lugnet.

Få saker gör mig så glad och stolt.

I 17 årige Victor Söderström har svensk hockey återigen presenterat en backtalang av högsta klass och det som han återigen visade upp ikväll har skapat en enormt intresse för grabben från Skutskär utanför Gävle.

Mot Djurgården ikväll hade Söderström tagit sparkade Danny Kristos plats i powerplay en roll han klarade av med bravur.

Så lugn med pucken som när han under andra perioden pausfintade på offensiv blå och skapade ett skottläge men valde istället passningsalternativet till Niklas Danielsson.

I spelet fem mot fem är han både följsam och tuff.

Rent instinktivt vänder han sig om för att ta bort attackerande forwards när David Rautio blockerat pucken och förstapassen är klockren.

Något man ofta ser på unga spelare är att de helst byter så fort de får chansen för att minimera risken för misstag men också för att visa respekt till de äldre lagkamraterna.

Jag minns hur jag fick tjata på Jonas Brodin om just detta när vi spelade tillsammans 2011 och att han skulle äga isen och inte hela tiden leta efter ett läge att byta.

Jag ser också dessa tendenserna på Söderström men rätt lätt att förstå när rutinerade Ryan Gunderson står i båset redo att hoppa in.

Gillar att Söderström parades ihop med defensivt starka Niklas Andersén som får fungera som mentor och stöd. Jag tror det passar Andersén och även kommer få honom att växa ytterligare i spelet.

Han kommer också pusha och stötta Söderström att våga ta än fler intiativ.

Det är såklart alltför tidigt att förutspå hur pass bra Victor Söderström kan bli.

Låt oss glädjas här och nu och faktiskt känna stolthet för den talangfabrik som svensk hockey är.

Söderström är ingen ny Rasmus Dahlin, John Klingberg eller Erik Karlsson utan han är Victor Söderström från Skutskär och ska bli förbannat rolig att följa framöver.

På lördag tar Brynäs och dess svårflirtade publik emot Färjestad.

Efter att ha sett Victor Söderström tror jag nyfikenheten är större än på länge och dessutom ett Brynäslag rejält på gång.

Kanske dags att fylla hallen och dessutom hylla en gamma trotjänare i form av Jörgen Sundqvist?

Matchen då?

Jag imponerades av det uppoffrade och kontringsstarka spel som Brynäs visade upp.

Man är det enda lag som lyckats stänga ned seriens bästa kedja (Brodin, Josefson och Lilja) och det var tydligt att man i boxplay hade för avsikt att ta bort all form av tid för Jacob Josefson.

Så fort han hade pucken var det en signal till närmsta Brynässpelare (ofta en back) att sätta press.

Det var en grundbult till segern precis som David Rautios fina spel.

Mest glädjande var dock Victor Söderström.

Som sagt,

Lägg namnet på minnet.

