Kan inte sluta le

Äntligen måndag och det är återigen dags att presentera Sveriges hetaste lista när jag utser Veckans lag och de största snackisarna.

Den här veckan har bland annat några talanger presenterat sig som det kommer snackas mycket om framöver och som man får ett leende på läpparna när man ser.

Det är väl inget att vänta på va?

Veckan lag #5

Målvakter:

Adam Reideborn Djurgården

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Fullkomligt fenomenal mot Skellefteå i torsdags när han höll nollan och räddade 41 skott. Trots fyra insläppta mål mot Färjestad i lördags stod fjolårets målvaktsgigant för en fin insats.

Kraven på Reideborn är skyhöga i år vilket kan vara svårt att leva upp till.

Veckans matcher har visat att Reideborn är en målvakt av högsta klass.

Bubblare: Gustav Lindvall Skellefteå

Backar:

Erik Gustafsson Luleå (2)

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Backgiganten visar sådan enorm klass match efter match. I ett skadedrabbat Luleå har Erik Gustafssons lugn och pondus kommit väl till pass.

Faktum är att Gustafsson varit bättre än jag trodde och då ska man veta att mina förväntningar var höga inför säsongen. Spelet med puck och passningarna är felfria.

Ryan Gunderson Brynäs

Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN /

Precis som sitt lag har Ryan Gundersons inledningen av säsongen varit av blandad kvalitet.

Den här veckan har han dock stått att känna igen med massvis med istid (närmare 30 minuter mot Malmö i torsdags) och återigen påvisat det där Gundersonska lugnet som är så härligt att se på.

Bubblare: Daniel Sondell Luleå, Oscar Engsund Luleå

Forwards:

Jacob Josefson Djurgården (3)

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

SHL’s bästa spelare fortsätter att dominera vecka ut och vecka in. Fem nya poäng under veckans två matcher och kedjan med Daniel Brodin, Jakob Lilja och Josefson fortsätter vara hela seriens bästa.

Per Åslund Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Värmlänningarna har varit en besvikelse med väldigt varierade prestationer under inledningen av säsongen. Den här veckan fick man utdelning efter några bra prestationer som inte inbringat poäng.

Per Åslund svarade för tre poäng, ledde laget och ser man till den underliggande statistiken var Åslund en spelare som har en stor positiv påverkan på sitt lags spel.

Mattias Tedenby HV71

Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN /

Jag kan inte minnas sist jag såg Mattias Tedenby så bra. Fullkomligt dominant, briljant och elegant mot Växjö i torsdags och HV’s bästa i lördags mot Frölunda.

Nu har också poängen börjar ramla in mer frekvent något som man saknat tidigare under karriären.

Tre nya pinnar in på Tedenbys konto under veckans två matcher.

Bubblare: Emil Larsson Luleå, Jack Connolly Luleå, Ted Brithen Rögle.

Coach:

Thomas Berglund Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Två riktigt tuffa matcher mot Frölunda och Malmö för ett synnerligen skadedrabbat lag som trots det övertygade med två raka segrar.

Känns återigen som att ”Bulan” är på väg att skapa en lagmaskin med ett rätt begränsat material.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Nollor

Djurgårdens Adam Reideborn nollade Skellefteå och HV´s Jonas Gunnarsson nollade ett blekt Växjö.

Veckans… Junior

Djurgårdens Emil Bemström fortsätter att imponera med fyra nya poäng under de knappa 25 minuters istid han fick under veckan.

Vilken sanslös utveckling som Bemström haft. Wow.

Veckans… Mest ödmjuka

Vid ställningen 3-0 till HV71 tog Växjö ut sin målvakt när matchens gigant Mattias Tedenby skrinnande mot den tomma målburen samtidigt som han sneglade över axeln och såg en ännu mållös Marcus Ljungh nån meter bakom.

Istället för att själv skicka in pucken i mål lät han Ljungh spräcka sin försmädliga nolla och få bort det oket från sina axlar.

Respekt och ödmjukt av Tedenby.

Veckans… Intiativ

Riktigt bra att supporterklubbarna gått samman och skrivit ett öppet brev till SHL.

Nästa steg är att starta en intresseorganisation med en styrelse på sex, sju personer som sedan för supportrarnas talan.

De kan sedan föra en konstruktiv diskussion med SHL centralt som leder till förståelse och respekt för varandra.

Veckans… Jubilar

Skellefteås Bud Holloway gjorde sin 200e poäng i SHL i gårdagens match mot Linköping.

Eller?

Efter att statistikerna på Statnet kollat igenom situationen i samband med Jonathan Pudas 1-0 mål plockades mycket riktigt Holloways assist bort eftersom han inte var berättigad den och står således fortsatt kvar på 199 poäng.

Veckans… Glädjevrål

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN /

Frölundas Kristoffer Gunnarsson hade spelat 77 SHL matcher med Frölunda utan att göra en endaste poäng. I den 78e mot HV71 i lördags följde Gunnarsson med upp i anfallet och avslutade kliniskt och distinkt och glädjen i Frölundas bås när pucken satt i nät bakom Jonas Gunnarsson gick inte att ta miste på.

Veckans… Konstaterande

”Det är jävligt dåligt det här”

Skellefteås Emil Djuse efter Skellefteås 5-0 förslut mot Djurgården i torsdags.

Veckans…. Mest lättade

Brynäs värvade hem Niklas Danielsson med hopp om offensiv leverans och en ersättare till måltjuven Kevin Clark. Starten har sett till den aspekten varit en missräkning även om jag anser att spelet och antalet skapade chanser varit okej.

I torsdag mot Malmö kom väl säsongens första mål som sedan följdes upp med ytterligare ett mot Örebro i lördags.

Veckans… Fundering

Den som kan lösa gåtan hur ett lag ena dagen kan spela på en oanständig nivå för att knappt två dygn senare svara för säsongens bästa insats lär kunna bli en rik man eller kvinna.

Frölunda svarade inom loppet av 44 timmar för säsongens sämsta- (mot Luleå) och bästa insats (mot HV71) och bortsett från färgen på tröjorna var det inte mycket som tydde på att det var samma lag.

Veckans… Nya bekantskap

Luleå släppte fram Noel Gunler som per omgående visade sitt offensiva spel och stod för både mål och assist i lördags mot Malmö.

Brynäs släppte fram backen Victor Söderström som visade upp en löjligt imponerande spel.

På riktigt. Söderström är ”the real deal”.

När jag sett Gunler och Söderströms framfart har jag inte kunnat sluta le.

Djurgårdens Tobias Björnfot fick större förtroende efter att man missat att anmäla Bobbo Petersson mot Färjestad i lördags och visade också upp ett fint spel de dryga tio minuter han var på isen.

Tre talanger född 2001 som vi lär höra mer om framöver.

https://twitter.com/cmoresport/status/1053656975228178440

Veckans… Det var nära ögat

https://twitter.com/cmoresport/status/1052999837493456896

Veckans… Propp



https://twitter.com/cmoresport/status/1053670290461474817

Veckans… Räddning



https://twitter.com/cmoresport/status/1053672360509952000

Veckans… Roadlaker



https://twitter.com/RoadLaker/status/1053020562681987072

Veckans… Podd

Växjös backklippa Oliver Bohm har startat en podd där han i det första avsnittet intervjuar sin lagkamrat Joel Persson.

Blir roligt att följa. Bohm är en härlig profil

https://www.instagram.com/p/BpL6xJ9AUSj/?utm_source=ig_web_copy_link

* * * * * * * * * * * * *

