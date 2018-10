Måste göra nåt. Nu

Nya matcher, lag som imponerat, en VD som fått sparken och en kräftgång som tycks sitta i väggarna.

Veckans hiss

Med både Patrick Cehlin och Nicklas Olausson på skadelistan och Isac Lundeström i Anaheim reste ett vingklippt Luleå till Göteborg för mötet med Frölunda. Bortsett från de första tio minuterna av matchen var det inget snack. Luleå körde fullkomligt över ett blekt Frölunda som sett över sextio minuter var chanslösa. Under matchen klev både Austin Farley och Einar Emanuelsson av med befarande hjärnskakningar där smällen på Farley var ful medan den på Emanuelsson var en schysst tackling med en olycklig utgång.

När man tog emot Malmö igår saknades alltså fem ordinarie spelare och bortsett från Farley (som gjort succé) var de andra tilltänkta i någon av de två första kedjorna inför säsongen.

Likväl tvålade man dit Malmö med 3-1 med en tredjekedja innehållande Carl Mattsson, Karl Fabricius och Jonas Berglund och en fjärdekedja med Noel Gunler, David Lindqvist och backtalangen Nils Lundkvist.

Knappast kedjor som skrämt slag på valfritt lag i Hockeyallsvenskan men trots skador på tunga namn och orutinerade ersättare tog man full pott under veckans två matcher med en målskillnad på 8-2. Dessutom har bekantskapen med Noel Gunler varit spännande och nog känns det som om Luleå förfogar över en talang utöver det vanliga som dominerat Superelit under året. Gunler blev dessutom den första spelaren född 2001 att göra poäng i SHL.

Under Luleås första nio matcher har man snittat 2.33 mål framåt med ett, på pappret, betydligt bättre lag än det som alltså snittat fyra mål under veckans matcher.

Thomas ”Bulan” Berglund är återigen på väg att bygga en lagmaskin med ett rätt begränasat material.

Det mina vänner är riktigt imponerande.

Veckans diss

Vad är det egentligen som händer i Örebro?

Två nya förluster under veckan och nu totalt fem raka.

Det ser alltså ut att återigen bli en tuff säsong för Örebro. I och med ett Rögle som tog fyra av sex poäng under veckan är man nu bara en poäng före skåningarna i tabellen men har trots det sluppit undan de mörkaste av rubriker.

Sportchefen Niklas Johansson har rätt mycket att fundera över.

Nummer ett. Han måste värva en center något som var uppenbart att man saknade redan inför säsongen.

Nu har man hamnat i en sits där en ledig center dels kommer vara svindyr men också vara ett osäkert kort på en begränsad marknad.

Dessutom måste Johansson se över tränarfrågan.

Nej. Jag kräver inte Niklas Sundblad avgång men är han en långsiktig lösning för Örebro och hur ser marknaden ut eventuellt för i år men framförallt för nästa år?

Det som är på väg att hända är att man stadigt utvecklats till ett loosergäng med bra förutsättningar (publik och sponsorer) men som ständigt harvar i botten av SHL.

Örebro måste agera. På ett eller annat sätt.

På tal om SHL och agera.

Det var precis det SHL’s styrelse valde att göra när man i måndags sparkade VD’n Jörgen ”Hockeymördaren” Lindgren och ersätte honom med Michael Marchal från den befintliga styrelsen.

Utåt sett ett agerande för att förändra och blidka kritikerna men man ska veta att Michael Marchal suttit i den styrelse som stakat ut vägen för SHL som sedan Lindgren verkställde.

SHL’s styrelseordförande Anders Källström, sa i samband med att Lindgren lämnade till SHL.se:

Vårt ansvar är att svensk hockey och vår publik skall känna att SHL präglas av tillit, transparens och förtroende. Till delar måste det återskapas. Då får vi börja hos oss själva där en ny ledning får ansvaret för det viktiga arbete som ligger framför oss.

Den tillförordnade VD’n Michael Marchal har gjort ett förstklassigt jobb som ordförande för Växjö och har kallats den osynlige mannen i Småland och helst verkat långt bortom strålkastarnas ljus.

Nu är han den blickarna riktas mot och därför var det förvånande när han ställde upp på en intervju med oss på Cmore innan matchen mellan Växjö och HV71 i torsdags tillsynes oförberedd.

Visst att högtalarna dånade och att frågorna från mig och min kollega Johan Edlund kanske var svåra att höra men Marchal stod där utan taktik eller svar och verkade heller inte bekväm med situationen.

Och någonstans.

Kom igen nu.

Rollen som Michael Marchal har tillsvidare är den mest belysta och utsatta i Hockeysverige och därför lär hans inträde som tillförordnad VD bara skapa än mer kaos förutsatt att han inte har någon tydlig plan eller taktik framöver. För det måste väl finna en väl genomarbetad handlingsplan för hur man nu ska agera för att åter få förtroende i Hockey-Sverige och komma närmare kärnan av supportar.

Vad gäller Jörgen Lindgren.

Jag säger inget om att han fått utstå kritik och det kan man förvänta sig i den rollen till en viss grad.

Om uppgifterna att Jörgen tagit emot mordhot stämmer är det för i helvete förkastlig. Usch!

Jag tror faktiskt vi bör tänka på vilken ton vi använder oss av och vad man faktiskt kan bidra med när man skriver som man gör mot enskilda personer och vilka handlingar troll faktiskt är kapabla till.

Det gäller kollegor till mig som jobbar på min tidning precis som på andra redaktioner.

Väl värt att fundera på bortom alla klick även för mig.

