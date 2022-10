Tre nya poäng av McDavid i natt

LOS ANGELES. Connor McDavid rusar vidare i toppen av NHL:s poängliga.

Med tre poäng, ett mål och två assist, låg han bakom Edmonton Oilers seger över Calgary Flames i nattens upplaga av ”Slaget om Alberta”.

McDavid är nu uppe i 18 poäng, 9 mål och 9 assist, efter åtta omgångar.

Men det var Calgary som tog ledningen i matchen tidigt i den andra perioden genom Mikael Backlund som framspelad av Elias Lindholm fick fritt fram i numerärt underläge och överlistade Oilersmålvakten Stuart Skinner.

Backlund hade ytterligare en chans i samma boxplay att öka på ledningen, men fick inte riktigt till avslutning och försökte passa Lindholm i sista stund utan att det resulterade i ett andra mål.

Edmonton kvitterade mindre än en minut senare och det var Zach Hyman, som framspelad av McDavid och Leon Draisaitl som stod för fullträffen.

Innan mittenperioden var över hade Brett Ritchie gett Flames ledningen på nytt.

McDavid utjämnade på ett konstmål efter drygt nio minuter av den tredje perioden när Jacob Markström inte lyckades få kontroll på pucken bakom den egna kassen sedan Oilersbacken Cody Ceci skickat in den med full kraft i rundeln från höger.

När pucken kom ut från det vänstra sarghörnet klippte McDavid till direkt innan Markström riktigt hade intagit sin rätta position i kassen efter utflykten.

Segermålet kom med drygt sju minuter kvar när McDavid med en backhandpassning skickade in pucken framför Calgarykassen och till sin glädje kunde se den via Zach Hymans skridsko söka sig in i kassen i högen av spelare.