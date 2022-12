Svenskarna åker och firar WHA

LOS ANGELES. Det är 50 år sedan bildandet av den nordamerikanska hockeyligan WHA.

Något som ska firas i höst.

Två av ligans största stjärnor på 70-talet, det svenska radarparet Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson, 72, och Anders Hedberg, 71, åker över till Kanada för att vara med om jubileumsfirandet.

– Vi åker till Quebec City i slutet av månaden och sedan vidare till Whistler Mountain utanför Vancouver i början av oktober, säger Pröjsarn till SportExpressen.

Nilsson och Hedberg vann två WHA-mästerskap (AVCO Cup) med Winnipeg Jets 1976 och 1978. Under sina fyra år i WHA bildade de en superkedja tillsammans Bobby Hull, som kom över från NHL och Chicago Blackhawks när WHA bildades inför säsong 1972-73.

Under sina fyra år i WHA gjorde ”Pröjsarn” 484 poäng, 140 mål och 344 assist, på 300 matcher medan Hedberg producerade 458 poäng, 236 mål och 222 assist, på 286 spelade matcher.

De båda svarade för minst 100 poäng per säsong under alla sina år i WHA. Under säsongen 1977-78 fick trion Nilsson, Hedberg och Hull ihop 365 poäng tillsammans i grundserien.

– Det ska bli fantastiskt kul att åka över och träffa alla gamla med- och motspelare från tiden i WHA, säger Anders Hedberg.

Svenskduon får också chansen att återförenas med Bobby Hull, som hunnit bli 83 år, men anmält att han kommer till både firandet i Quebec City och Vancouver.

På programmet för samlingen i Whistler Mountain i bergen utanför Vancouver står bland annat en golftävling.

Anders Hedberg tvekade aldrig att boka resan till Kanada för WHA:s 50-årsfirande.

– Efter de inledande dagarna i Quebec hinner vi med ett stopp i Winnipeg innan vi reser vidare till Vancouver. Det ska bli roligt att få hälsa på gamla vänner i Winnipeg. Jag ser verkligen fram emot den här resan, säger Anders.

WHA-ligan upplöstes efter säsongen 1978-79. Hedberg och Nilsson lämnade Winnipeg Jets sommaren 1978 och skrev på kontrakt med NHL-klubben New York Rangers, som de direkt tog till final i Stanley Cup 1979.

Men där blev Montreal Canadiens för svåra.