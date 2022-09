Nils Lundkvist trejdad till Dallas

LOS ANGELES. Så var det klart, Nils Lundkvist, 22, fick som han ville och lämnar New York Rangers.

Ny klubbadress för den talangfulle svenske backstjärnan blir Dallas Stars.

Det blev klart under måndagen.

– Nils är en talangfull högerfattad back, som klarade anpassningen till Nordamerika förra säsongen och har ett stort utrymme för att utvecklas vidare. Vi kände att det var nödvändigt att få in ytterligare en kreativ spelare i likhet med Nils till vår grupp av försvarsspelare. Nu får han en fantastisk möjlighet att etablera sig som en viktig ordinarie spelare i ett NHL-lag, säger Stars general manager Jim Nill i ett uttalande.

I utbyte för Lundkvist får NY Rangers förstarundan från Dallas i draften 2023, plus en 4:e runda i draften 2025.

Om Dallas Stars val i 1:a rundan nästa år är bland de tio första, så får Rangers istället lagets 1:a runda i draften 2024.

Då är draftvalet inte skyddat, oavsett hur högt Dallas väljer i 1:a rundan 2024.

Att Nils Lundkvist bad om att få lämna Rangers och flytta vidare så snabbt i NHL har att göra med att han hade tre backar framför i laguppställningen på den högra sidan.

Rangers har Adam Fox, Jacob Trouba och Braden Schneider på den kanten i försvaret och med tanke på att Fox är given i första powerplayuppställningen förstod Lundkvist tidigt att hans istid skulle bli begränsad under de första åren i New York.

Han valdes som nr 28 i den 1:a rundan av Rangers i draften 2018 och debuterade i NHL säsongen 2021-22 med att göra 4 poäng, 1 mål och 3 assist, på 25 matcher.

Lundkvist gjorde 34 matcher i AHL med Rangers farmarlag Hartford och där producerade han 15 poäng, 3 mål och 12 assist, på 34 matcher.

Under SHL-säsongen 2020-21 bidrog Nils med 32 poäng, 14 mål och 18 assist, på 52 matcher i Luleå.

Nils Lundkvist har två år kvar på sitt rookiekontrakt, som han undertecknade med NY Rangers den 3 juni 2021.

Årslönen är maxbeloppet, 925 000 dollar (ca 9,9 miljoner kronor).