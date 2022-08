Sex svenskar på topp 50-listan i NHL

LOS ANGELES. NHL-bibeln inför säsongen 2022-23 har anlänt.

Just det, jag talar om The Hockey News årliga Yearbook, där branschtidningen rankar ligans bästa spelare och granskar samtliga 32 lag in i minsta detalj.

Läsning för den extremt intresserade och för oss andra också kul att se hur experterna rankar de bästa spelarna och lagen inför den kommande säsongen.

Så hur står sig svenskarna?

Jodå, Hockey News ger plats för sex svenskar på sin statusfyllda topp 50-lista över ligans bästa spelare så här någon dryg månad före seriestarten.

Högst upp bland svenskarna hamnar Victor Hedman, Tampa Bay Lightning, som kliver in på 10:e plats med motiveringen att ”Hedman är så mycket mer än sin storlek. Hans tvåvägsspel är excellent och rörligheten en dröm för en sådan storväxt spelare. Och hungern efter fler mästartitlar finns också där.”

Victor Hedman har två andra backar före sig på 50-listan och de är Cale Makar, Colorado, som efter sitt storspel under Stanley Cup i våras nu rankas som NHL:s tredje bäste spelare efter Connor McDavid, Edmonton, och Auston Matthews, Toronto.

Den andra backen som tränger sig in före Hedman på listan är Nashvilles Roman Josi, som upptar plats nr 9.

Näste svensk är Calgarymålvakten Jacob Markström på 25:e plats och där påpekar juryn att hans spel under slutspelsserien mot Edmonton kanske inte var hans bästa framträdanden, men att talangen finns där för att han ska vara en av de absolut bästa i världen.

Här svenskarna, som tar plats bland de 50 bästa i förhandstipset inför säsongen 2022-23:

Nr 10: Victor Hedman, Tampa Bay Lightning.

Nr 25: Jacob Markström, Calgary Flames.

Nr 27: Filip Forsberg, forward, Nashville Predators.

Nr 35: Elias Lindholm, Calgary Flames.

Nr 38: Mika Zibanejad, NY Rangers.

Nr 47: Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche.

När det gäller tipset kring vilka lag som vinner respektive division (mitt eget tips där återfinns i Expressens Hockeymagasin, som utkommer i september lämpligt till seriestarten i de svenska ligorna), så tippar Hockey News experter så här:

X METROPOLITAN: Carolina Hurricanes.

X ATLANTIC: Tampa Bay Lightning.

X CENTRAL: Colorado Avalanche.

X PACIFIC: Edmonton Oilers.