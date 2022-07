Lidas vill fira HHOF-trion på plats

LOS ANGELES. Nicklas Lidström, 52, blev invald i Hockey Hall of Fame, som den fjärde svensken i hockeyns mest statusfyllda salong, 2015.

Han var den tredje spelaren från ”den gyllene generationen” i svensk hockey att ta plats i HHOF efter Mats Sundin (2012) och Peter Forsberg (2014).

Nu gläds Lidas åt att också en annan av spelarna från den generationen blivit invald, nämligen Daniel Alfredsson, 49.

– Det är välförtjänst, då Affe haft en lång och gedigen karriär. Och dessutom under många år var lagkaptenen i Ottawa Senators. Och jag är naturligtvis lika glad över att Daniel och Henrik Sedin också kom in, då alla tre var med och vann OS-guld med Sudden, Foppa och mig i Turin 2006.

X Några tankar på att närvara i Toronto i november när de blir invalda?

– Ja, jag ska försöka vara på plats. Vi som är invalda brukar få en inbjudan och jag har varit där under senare år och deltagit i den veteranmatch man brukar arrangera under den helg när den nya kullen väljs in. Men jag måste avvakta med beslutet till jag ser spelschemat för NHL-säsongen, som kommer inom kort. Jag vill kunna kombinera ett besök i Toronto med några dagars stopp i Detroit för att se Red Wings spela.

Lidström är som bekant numera en av general managern Steve Yzermans närmaste män i klubbledningen med titeln Vice President of Hockey Operations.

Red Wings anställde nyligen Derek Lalonde som ny coach efter Jeff Blashill.

– Jag ser fram emot att få in Lalonde i organisationen. Jag känner inte honom personligen utan har bara följt honom från tiden som assisterande tränare i Tampa Bay.

X Apropå Tampa Bay, följde du Stanley Cupfinalen på tv och i så fall vad tyckte om du om finalen?

– Det var en underhållande final. En jämn serie, men Colorado var snäppet bättre. Tampa Bay saknade verkligen Brayden Point, som är en motor i deras lag.

Lidas kommer inte att åka över till Montreal för NHL-draften torsdag och fredag den här veckan.

– Nej, jag är just nu på semester med familjen i Spanien, men kommer att följa draften via tv och internet.

Detroit väljer som åttonde lag i den 1:a rundan.