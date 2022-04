Rakell och Dahlin bjöd på lördagsgodis

LOS ANGELES. En magisk framspelning till Sidney Crosby.

Och ett fräckt mål på egen hand.

Rickard Rakell, 28, briljerade på lördagskvällen, svensk tid, när Pittsburgh Penguins gästade Detroit Red Wings och vann med 7-2.

Med fullträffen nådde Rakell milstolpen 20 mål i vinter.

Det är fjärde gången under Rakells tio säsonger i NHL som han gör 20 mål.

Bästa noteringen är från säsongen 2017-18, då ”Racke” hittade rätt 34 gånger i Anaheim Ducks.

Han svarade för 20 mål säsongen 2015-16 och 33 mål säsongen därefter (16-17).

Kedjan med Sidney Crosby, Jake Guentzel och Rickard Rakell svarade för två mål och fem poäng.

– Jag trodde aldrig att Penguins skulle ta bort Bryan Rust från Crosbys kedja, men bara att hoppas att han hittar kemi med Jevgenij Malkin. Crosby och Rakell ser ut att passa för varandra, kommenterade fölrre NHL-spelaren Mike Rupp i expertpanelen hos NHL Network.

Malkin var tvåmålsskytt mot Red Wings .

Men tillbaka till Rakell, han bjöd Crosby på en läcker framspelning till 2-0-målet, där kanadensaren bara behövde sätta fram klubban vid den vänstra stolpen för att trycka in pucken.

Rakell gjorde sedan själv 3-2 tidigt i den andra perioden när han tog sig in från vänsterkanten och från nära håll fick in pucken via Detroitmålvakten Thomas Greiss plockhandske.

I en annan av lördagens matinéföreställningar i NHL vann Buffalo Sabres hemma över New York Islanders.

Här var Rasmus Dahlin en av målskyttarna och han fortsätter att vara en ledande spelare hos Sabres.

Han har nu gjort 9 poäng, 4 mål och 5 assist, på de senaste sex matcherna.

Victor Olofsson noterade en assist.

Det här var Buffalos fjärde raka vinst.

Carolina bortabesegrade New Jersey med 3-2 i en annan tidig lördagsmatch. Jesper Fast hade en målgivande passning.

Hos Devils stod Jesper Boqvist för en assist.