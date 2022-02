Svenske stjärncentern veckans spelare i NHL

LOS ANGELES. Elias Lindholm, 27, var NHL:s bäste spelare förra veckan.

Det fick han kvitto på under måndagen, då ligan presenterade veckans ”Three stars of the week”.

Lindholm svarade för 8 poäng, 4 mål och 4 assist, på tre matcher och har en poängsvit om nio matcher just nu.

Hans Calgary Flames har nio raka segrar och är NHL:s hetaste lag för tillfället.

Elias Lindholm gör en kanonsäsong i Flames, där han leder lagets förstakedja med Johnny Gaudreau och Matthew Tkachuk på kanterna.

Att Lindholm utvecklats till en av ligans bästa centerforwards vittnar hans statistik om.

Han har gjort 48 poäng, 22 mål och 26 assist, på 48 spelade matcher och har NHL:s näst bästa plus- och minusstatistik med sina +38.

Bara kedjekamraten Gaudreau är bättre (+40).

På de nio senaste matcherna har Elias producerat 15 poäng (8 mål, 7 assist).

Han har gjort mål i sju raka matcher och är bara en fullträff från att tangera det klubbrekord, som Kent Nilsson och Gary Roberts delar.

Chansen finns på måndagskvällen, svensk tid, då Flames tar emot Winnipeg Jets.

Calgary toppar NHL:s Pacific division och nämns nu som ett lag, som kan utmana om mästartiteln till våren.