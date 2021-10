Zibanejad gav alla svar på tal

LOS ANGELES. Han fick ta emot en del kritik tidigare under försäsongen när New York Rangers föll mot New York Islanders (0-4) och New Jersey Devils (1-7).

Men ingen behöver vara orolig över Mika Zibanejads form inför NHL-premiären i nästa vecka.

Det visade den 28-årige svenske stjärncentern i natt, svensk tid.

Med två mål var hans banans bäste spelare när Rangers tog revansch på Devils med en 6-2-seger hemma i Madison Square Garden.

Precis som för många andra lag i ligan har träningsmatcherna i höst varit ömsom vin och vatten för New York Rangers.

Efter nattens storseger över New Jersey återstår bara en träningsmatch och det är ett bortamöte med rivalerna New York Islanders på lördag.

Zibanejad gav Rangers ledningen i nattens match redan efter drygt tre minuter när han från en position vid den bortre stolpen skickade in en crosspassning från backtalangen Adam Fox.

Finländaren Kaapo Kakko ökade på till 2-0 tidigt i den andra perioden och efter drygt fem minuter var Mika Ziubanejad framme igen.

Från den vänstra tekningscirkeln direktsköt han 3-0, även den här gången framspelad av Adam Fox.

Zibanejad går in i säsongen 2021-22 på ett utgående kontrakt. Han är en nyckelspelare i Rangers och kommer att vara det också i Tre Kronors OS-lag till Kina i februari nästa år.

Det var ingen tillfällighet att förbundskapten Johan Garpenlöv valde Ziubanejad tillsammans med Victor Hedman och Gabriel Landeskog, som de tre första spelarna att bli uttagna i OS-truppen.

Det hjälpte inte att Andreas Johnsson reducerade fyra minuter senare assisterad av Jesper Bratt. Framspelningen från Jesper var en delikatess, där han skickade pucken mellan skridskorna på Rangersbacken Ryan Lindgren till en omarkerad Johnsson, som bara behövde skarva in pucken i kassen.

Andreas hade en tung säsong förra vintern med bara fem mål på kontot och slåss nu för en plats i Devils inför seriepremiären i nästa vecka.

Han fick chansen att visa vad han kan i en bra omgivning i natt, Pavel Zacha och Jesper Bratt var Johnssons kedjekamrater.

– Det var skönt att få den här chansen och härligt att få göra ett mål även om det inte var någon kul kväll med tanke på resultatet. Jag känner att jag har mer att ge, att jag behöver visa att jag kan skapa fler chanser både för mig själv och mina lagkamrater, sa Andreas till Devils hemsida efteråt.

Men Rangers svarade med två raka mål innan mittenperioden var slut och Devils var ett slaget lag.

Hos New Jersey fick Alexander Holtz en ledig kväll.

XXX

Victor Rask, 28, stod för ett av målen när Minnesota vände 0-3 till en 4-3-vinst efter förlängning mot St. Louis Blues.

Rask skickade in en retur efter drygt sju minuter av den andra perioden och reduceringen till 1-3 blev startskottet för vändningen.

XXX

Det fanns sju svenskar på isen när Anaheim tog emot LA Kings i Honda Center.

Matchen var länge jämn, men Kings ryckte ifrån under den sista perioden och vann till slut med 6-3.

Ducks hade ledningen med 3-0 efter knappt 13 minuter, men Kings kom tilbaka och gjorde sex raka mål.

Carl Grundström hade en assist hos gästerna och Tobias Björnfot var +2, men det stora namnet var Arthur Kalijev, 20, som bjöd på ett hattrick.

Hos Anaheim var både Jakob Silfverberg och Rickard Rakell målskyttar medan Isac Lundeström och Hampus Lindholm antecknades för var sin assist.

Lagen möts igen i Los Angeles på lördag.