Lehner vill skydda de yngre spelarna

LOS ANGELES. Robin Lehner, 30, kommenterade under tisdagen varför han under helgen via flera tweets argumenterade för bättre kontroll från ligan över klubbarnas agerande när det gäller spelarnas mentala hälsa.

– Det var ett rop på hjälp. Förändringarna behövs för att skydda de yngre spelarna, sa den svenske målvaktsstjärnan under en presskonferens.

Han bekräftade att NHL hade hört av sig och att han haft ett samtal med ligan.

– Det var ett bra samtal och jag kommer alltid att slåss för spelarnas mentala hälsa, kommenterade Robin Lehner under sin presskonferens.

Lehner uppgav också att han genomlevt några jobbiga dagar efter uppståndelsen i media sedan han på twitter belyst gamle lagkamraten Jack Eichels svåra situation i Buffalo Sabres, där klubben vägrat honom att få genomföra en operation för att få ordning på de nackproblem han lider av.

– De senaste 72 timmarna har varit enormt jobbiga, men också väldigt värdefulla för mig, min karriär och mina mål med livet, sa Robin Lehner.

Han har tidigare i veckan via ESPN och Daily Faceoff förtydligat den kritik han riktade mot Philadelphia Flyers i helgen när det gäller klubbens distribution av medicin gentemot ångest och sömnproblem.

Lehner har sagt att det var riktat mot tränaren Alain Vigneaults sätt att behandla sina spelare och inte hade att göra med distributionen av mediciner inom klubben.