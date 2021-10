Klart med Chicago för Erik Gustafsson

LOS ANGELES. Så var det klart, Erik Gustafsson, 29, återvänder till Chicago.

Han gör det efter en PTO (Professional Try Out) med New York Islanders, som var lyckad.

Men klubbens general manager, Lou Lamoriello, kunde inte får in svensken under lönetaket.

Och då nappade Blackhawks snabbt.

Det nya 1-årskontraktet betalar honom 800 000 dollar, vilket motsvarar ca 7 miljoner kronor.

Gustafsson svarade för fyra assist under de tre träningsmatcher han fick spela med Islanders och visade än en gång att han är en duktig spelfördelare på den offensiva blå linjen i powerplay.

Han avslutade den förra säsongen med Montreal Canadiens och var med på lagets överraskande resa hela vägen till Stanley Cupfinalen, där det tog stopp mot regerande mästarna Tampa Bay Lightning.

Erik debuterade i NHL med just Chicago säsongen 2015-16 and tillbringade sina fyra första år i ligan i ”The Windy City”.

Säsongen 2018-19 delade han tredjeplatsen bland backarna i NHL med sina 17 mål och hamnade på sjätteplats i poängligan med 60 poäng.

Han har totalt gjort 250 matcher i NHL och producerat 131 poäng, 29 mål och 102 assist, plus 8 poäng, 1 mål och 7 assist, under 31 slutspelsmatcher.

Hans resa från att ha blivit draftad av Edmonton Oilers i den 4:e rundan 2012 har gått via Chicago, Calgary, Philadelphia, Montreal och nu alltså tillbaka till Chicago.

Blackhawks har skador i försvaret inför seriepremiären på onsdag mot Colorado. Både Wyatt Kalynuk och Caleb Jones kommer att missa de första veckorna av grundserien.