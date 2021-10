Holtz och Raymond nära en NHL-plats

LOS ANGELES. Kampen om platserna är inne på upploppet i NHL.

Och några svenska nykomlingar knackar på dörren till att ta en tröja.

Alexander Holtz, 19, är en av dem.

Ännu en bra insats när New Jersey Devils tar sig an New York Islanders på torsdagskvällen och Holtz borde ha sin plats i premiärlaget säkrad.

Om han inte redan har det?

Han har gjort bra ifrån och svarat för 4 poäng, 2 mål och 2 assist, vilket ger delad ledning i Devils interna poängliga under försäsongen.

Holtz har spelat tre träningsmatcher före torsdagens försäsongsfinal och noterat +3.

– Spelarna vet vad de behöver göra för att ta en plats och jag är nöjd med vad de presterat så här långt, säger coachen Lindy Ruff diplomatiskt till klubbens hemsida.

När Alexander Holtz kom över till träningslägret var det många som räknade med att han skulle behöva åtminstone en halv säsong i AHL för anpassa sig till de mindre rinkarna och den tuffare NHL-hockeyn.

Men han har inte bara tagit för sig, han har också lyckats producera poäng.

Så min gissning är att han finns med när New Jersey har seriepremiär mot Chicago nästa fredag, den 15 oktober.

Att man gav honom ett så lågt nummer som nr 10 på tröjan vittnar om stort förtroende för den svenske forwarden.

XXX

Lucas Raymond har imponerat under campen i Detroit och även om coachen Jeff Blashill inte get något definitivt besked om en plats i truppen, så pekar många tecken i den riktningen.

Raymond väntas få ännu en chans att kriga om en tröja natten till fredag, svensk tid, när Red Wings tar sig an Pittsburgh hemma.

Sista träningsmatchen spelar man på lördag i Buffalo.