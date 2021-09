Svenskarna som platsar bland topp-50

LOS ANGELES. NHL-säsongen närmar sig.

Bara två veckor kvar nu till starten av klubbarnas träningsläger runt om i USA och Kanada.

Och som vanligt är det tid för de årliga rankinglistorna över ligans bästa spelare.

Att Connor McDavid är herre på täppan ännu ett år är ingen överraskning.

Men hur står sig svenskarna i konkurrensen inför säsongen 2021-22?

Jodå, tre av våra stjärnor tar plats på den nya topp 50-listan, som branschtidningen The Hockey News presenterar i sitt årliga magasin inför säsongen med titeln ”YEARBOOK”.

Det är ingen skräll att Victor Hedman, 30, rankas högst av alla svenskar i NHL.

Med två raka mästartitlar går han in på 11:e plats med motiveringen:

”Hans framträdande under slutspelet visade varför han är en av hockeyns absolut bästa spelare, även om hans insats under grundserien hade sina dalar.

Hedman storlek, skridskoåkning och talang gör honom unik och en topptalang och även om han fyllt 30, så har han många fantastiska år kvar.”

Ytterligare två svenskar platsar bland de 50 högst rankade spelarna i NHL på THN-reporter Ryan Kennedys lista.

Elias Pettersson, 22, fick förra säsongen i Vancouver Canucks förstörd på grund av en handledsskada.

Men Kennedy skriver så här om EP40: ”Pettersson är fortfarande en spelare med ett av ligans dödligaste offensiva vapen. Och när ”Petey” hittar spelhumöret igen kan inte många matcha hans händer och kreativitet.”

Elias Pettersson hamnar på 30:e plats i stjärnrankingen.

Tredje svensken på topp 50-listan är en veteran, 33-årige Nicklas Bäckström i Washington Capitals.

”Bäckis” tar sig in på 44:e plats och hyllas med omdömet: ”Visst, han tillhör det gamla gardet i Washington, men Bäckström hade en massiv betydelse för laget förra säsongen och tog hem poängligan med bred marginal. Den mjuke svenske playmakern kör bara på.”

XXX

Här de fem i topp på den nya listan:

1) Connor McDavid, forward, Edmonton Oilers.

2) Nathan MacKinnon, forward, Colorado Avalanche.

3) Nikita Kutjerov, forward, Tampa Bay Lightning.

4) Auston Matthews, forward, Toronto Maple Leafs.

5) Cale Makar, back, Colorado Avalanche.