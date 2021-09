En jätte i branschen har lämnat oss

LOS ANGELES. Den amerikanske sportjournalisten och krönikören Jay Greenberg gick bort den 12 augusti efter en lång tids sjukdom.

Han var 71 år.

Hemma i Sverige kanske många av er inte vet vem, han var. Men i Nordamerika visste alla hockeyspelare – och många andra idrottsstjärnor – vem Jay Greenberg var.

Greenberg var en påläst och underhållande skribent, som jag lärde känna i mitten av 80-talet när jag kom till New York som sport- och nöjeskorrespondent för Expressen.

Jay var då hockeyreporter på Philadelphia Daily News och bevakade intensivt Philadelphia Flyers.

Han följde Pelle Lindbergh, Thomas Eriksson, Per-Erik Eklund och de andra Flyersspelarna och bevakade förstås också Lindberghs tragiska dödsolycka i november 1985.

Jay var en av flera journalister från Philadelphia, som reste till Stockholm för att bevaka Pelles begravning.

Efter att ha etablerat sig som en av de stora NHL-reportrarna i USA från 1978 till 1989 flyttade Greenberg vidare från Philaldelphia.

Han var senare sportkrönikör för Toronto Sun och från 1994 och 17 år framåt ett av New York Posts affischnamn på sportsidorna.

Greenberg skrev med humor och bjöd på tänkvärda och underhållande formuleringar.

Han var omtyckt av alla. Spelare, ledare och kolleger. Han brydde sig om andra människor och hörde regelbundet av sig med samtal och mejl. Han ville veta om svenskarna i NHL.

Philadelphia Flyers tog en stor plats i hans hjärta och han skrev flera böcker om klubben.

När man firade 30-årsjubileum i NHL 1995 publicerades hockeybibeln ”Full Spectrum, The Complete History of the Philadelphia Flyers Hockey Club”.

Greenberg slet med manuskriptet under flera år, han ville inte utlämna något. Kapitlet om Pelle Lindbergh var skrivet med känsla och värme. Precis som alla texter, som lämnade Jay Greenbergs skrivmaskin och senare dator.

Han belönades med Elmer Ferguson Memorial Award 2013 som långvarig och framgångsrik medlem av The Professional Hockey Writer´s Association” och invald i mediaavdelningen av Hockey Hall of Fame.

Han skrev också periodvis för Sports Illustrated och The Hockey News. Fler böcker om Philadelphia Flyers blev det också.

Förre Flyersspelaren Joe Watson skrev efter Greenbergs bortgång på twitter: ”Great hockey writer. Even better person.”

Krönikören Mike Vaccaro på New York Post hyllade sin förre kollega med orden: ”Jay dedicated his life to writing and had a truly special ability to tell a story in a way that not many could.”

Hans fem årtionden på pressläktaren runt om i USA och Kanada kommer att göra honom enormt saknad.