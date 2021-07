Hägg taggad inför flytten till Buffalo

LOS ANGELES. Philadelphia Flyers storstädar i spelartruppen.

En av de spelare som de senaste dagarna fått beskedet att han får byta klubb är svenske backen Robert Hägg, 26.

– Jag visste att Flyers skulle göra om en del, men blev ändå lite chockad när jag fick samtalet, säger Robert till SportExpressen.

Han blev under fredagen bortbytt från Philadelphia till Buffalo Sabres när finländske backen Rasmus Ristolainen flyttar i den andra riktningen. Buffalo fick också Flyers draftval i den första rundan i år (nr 14).

Sabres bygger också om sitt lag.

– Jag är extremt taggad idag och tycker att det ska bli extremt roligt och kul att komma till Buffalo och börja ett nytt äventyr. Det är ett ungt lag, som håller på att göra om laget, så det ska bli kul att vara med på den resan, säger Robert Hägg.

Han har gjort sju säsonger i Nordamerika, där han startade med fyra år i Flyers farmarlag Lehigh Valley Phantoms i AHL.

Förra säsongen gjorde han 34 matcher och 5 poäng, 2 mål och 3 assist. Totalt har Hägg spelat 236 matcher i NHL med Philadelphia Flyers och svarat för 47 poäng, 13 mål och 34 assist.

Han får sällskap av ett gäng svenskar i Sabres – målvakten Linus Ullmark (UFA, ännu inte kontrakterad), backen Rasmus Dahlin, forwards Victor Olofsson och Rasmus Asplund.

Buffalo draftade i lördags forwarden Isak Rosen som nr 14 i den första rundan.

XXX

Här förändringarna i Flyers trupp under de senaste dagarna:

X Man trejdade backen Shayne Gotisbehere till Arizona Coyotes tillsammans med två draftval 2022. Allt för att bli av med Gotisbeheres lön de kommande två åren.

X Under lördagen skickade man forwarden Jakub Voracek till Columbus i utbyte mot Cam Atkinson.

X Tidigare i veckan förstärkte Flyers försvaret med toppbacken Ryan Ellis från Nashville genom att sända backen Philippe Myers och forwarden Nolan Patrick i den andra riktningen. Predators trejdade sedan Patrick vidare till Vegas Golden Knights.

– Vi kände att efter besvikelsen över resultatet förra säsongen att vi inte kunde gå in till nästa säsong med samma grupp av spelare. Vi kände att vi var tvungna att göra förändringar och det har vi gjort, sa general managern Chuck Fletcher under en tv-intervju med NHL Network sent på lördagskvällen, svensk tid.