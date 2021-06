Svenskarna som är gentlemen i NHL

LOS ANGELES. Carolinabacken Jaccob Slavin är NHL:s störste gentleman på isen.

Det visar omröstningen till årets Lady Byng Trophy.

Resultatet redovisades under lördagskvällens semifinalmöte mellan New York Islanders och Tampa Bay Lightning.

Slavin drog bara på sig en enda utvisning under grundserien säsongen 2020-21 och den kom för ”delay of game”.

Alltså när han lyfte ut en puck från egen zon över plexiglaset.

Han vann omröstningen överlägset före Jared Spurgeon, Minnesota, och Auston Matthews, Toronto.

– Kul att en back vann utmärkelsen för en gångs skull, sa Slavin när han via Zoom fick veta resultatet genom Ron Francis, den tidigare general managern för Carolina Hurricanes som nu är nykomlingen Seattle Krakens hockeyboss.

Priset går till den spelare som visar ”best type of sportsmanship and gentlemanly conduct combined with a high standard of ability.”

Slavin hade mest istid av alla i Hurricanes med i snitt 22.59 minuter per match.

En svensk hamnade på tio-i-topplistan och det var William Karlsson, Vegas Golden Knights, som kom på sjunde plats.

Ytterligare några svenskar fick röster från medlemmarna av Professional Hockey Writers Association (PHWA) som utser vinnare (se nedan).

1) Jaccob Slavin, Carolina, 827 poäng.

2) Jared Spurgeon, Minnesota, 233 poäng.

3) Auston Matthews, Toronto, 188 poäng.

7) William Karlson, Vegas, 104 poäng.

28) Victor Rask, Minnesota, 12 poäng.

29) Nicklas Bäckström, Washington, 12 poäng.

46) Jonas Brodin, Minnesota, 3 poäng.

52) Victor Olofsson, Buffalo, 1 poäng.

52) Mika Zibanejad, NY Rangers, 1 poäng.