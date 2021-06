Så minns svenske NHL-stjärnan Tom Kurvers

LOS ANGELES. Förre NHL-spelaren Tom Kurvers avled efter en lång tids sjukdom under måndagen hemma i Minnesota, bara 58 år gammal.

Efter elva säsonger som spelare i NHL satsade Kurvers på en karriär inom management.

Han har under de senaste åren haft rollen som assisterande general manager för Minnesota Wild efter att tidigare under många år haft en liknande position hos Tampa Bay Lightning.

Tampa Bay hyllade Kurvers med en tyst minut inför nattens möte med New York Islanders i Amalie Arena.

Kurvers fick 2019 veta att han led av lungcancer, trots att han inte var rökare.

En av de svenskar som var lagkamrat med Tom Kurvers genom åren i NHL är Patrik Sundström.

De två ingick i New Jersey Devils spelartrupp säsongen 1988-89.

Patrik Sundström säger så här till SportExpressen om Kurvers:

– Det är såklart jättetråkigt att läsa om hans bortgång. Tom var en lagkamrat, som jag kom väldigt bra överens med både på och utanför isen. Han hade en ganska europeisk spelstil för den tiden, säger Patrik.

Kurvers gjorde totalt 659 matcher i NHL och registrerade 421 poäng, 93 mål och 328 assist.

Han representerade Montreal Canadiens, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, New York Islanders och Anaheim Mighty Ducks under sin sejour i NHL.