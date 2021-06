NHL-svensken i kamp om Selke Trophy

LOS ANGELES. Respekten för Joel Eriksson Ek, 24, växer i NHL.

Minnesotas svenske centerforward tog jättekliv den här säsongen, vilket nu också resultatet av omröstning till utmärkelsen ”ligans bäste defensive forward” visar.

Joel Eriksson Ek slutade på fjärde plats i kampen om Selke Trophy, som går till forward, som ”best excels in the defensive aspects of the game.”

Vinnaren röstas fram av de hockeyjournalister som bevakar NHL och är medlemmar av PHWA (Professional Hockey Writers Association).

Priset för säsongen 2020-21 går till Aleksander Barkov, Florida Panthers.

Han fick 780 poäng i omröstningen och stod som första namn på 62 av röstsedlarna.

På andra plats kom Patrice Bergeron, Boston Bruins, och trea blev Mark Stone, Vegas Golden Knights.

– Jag är enormt tacksam och stolt över att få den här utmärkelsen. Det är en stor ära och jag har stor respekt för Bergeron och Stone, som båda är fantastiska spelare, kommenterade Barkov från hemmet i Finland under fredagskvällen tv-sändning av semifinalmatchen mellan Montreal Canadiens och Vegas Golden Knights.

Joel Eriksson Ek var den ende svenske forwarden den här säsongen, som fick tillräckligt många röster för att hamna bland de 30 i topp i omröstningen till Selke Trophy.

Han har under de senaste säsongerna satt sig i respekt i NHL, som en av ligans skickligaste tvåvägsforwards och fick i vintras också fart på sin offensiva poängproduktion.

Joel slutade femma i Wilds interna poängliga under grundserien med 30 poäng, 19 mål och 11 assist, på 56 matcher. Han var +16.

Under slutspelet blev det 3 poäng, 2 mål och 1 assist, på sju matcher. Ingen lagkamrat gjorde fler mål eller poäng.,

Under grundserien var det bara Kirill Kaprizov (27 mål) och Kevin Fiala (20), som svarade för fler fullträffar i Minnesota.

Ingen svensk har vunnit Frank Selke Trophy genom åren. Tre av våra NHL-proffs har slutat tvåa i omröstningen.

X 1996-97: Peter Forsberg, Colorado, var runner-up bakom Michael Peca, Buffalo.

X 1988-89: Magnus Arvedson, Ottawa, kom tvåa efter Jere Lehtinen, Dallas.

X 2006-07: Samuel Påhlsson, Anaheim, kom på andraplats när Rod Brind´Amour, Carolina vann.

Ytterligare två svenskar har hamnat på tredjeplats i omröstningen.

X 1987-88: Jan Erixon, NY Rangers, fick got tomröster det här året när Guy Carbonneau, Montreal, fick ta emot Selke Trophy.

X 2007-08: Henrik Zetterberg, Detroit, kom på tredjeplats när lagkamraten Pavel Datsjuk vann.

Här de tio i topp i årets omröstning och hur många poäng var och en av dem fick:

1) Aleksander Barkov, Florida, 780 poäng.

2) Patrice Bergeron, Boston, 522 poäng.

3) Mark Stone, Vegas, 463 poäng.

4) Joel Eriksson Ek, Minnesota, 193 poäng.

5) Ryan O´Reilly, St. Louis, 175 poäng.

6) Phillip Danault, Montreal, 138 poäng.

7) Joe Pavelski, Dallas, 59 poäng.

8) Jordan Staal, Carolina, 43 poäng.

9) Brad Marchand, Boston, 39 poäng.

10) Mitch Marner, Toronto, 33 poäng.

Enligt nhl.com är Barkov den femte spelaren genom åren, som vunnit både Selke Trophy och Lady Byng Trophy.

De andra är Pavel Datsjuk, Ron Francis, Anze Kopitar och Ryan O´Reilly.