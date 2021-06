Lindblom vinner årets Masterton Trophy

LOS ANGELES. Han var en av finalisterna ifjol.

I natt, svensk tid, meddelade NHL att Oskar Lindblom vinner årets Bill Masterton Memorial Trophy.

Den 24-årige Philadelphiaforwarden besegrade de två andra kandidaterna Matt Dumba, Minnesota, och Patrick Marleau, San Jose, i omröstningen, som arrangeras av hockeyjournalisterna i NHL via deras förening Professional Hockey Writers Association (PHWA).

– Det är en stor ära för mig att få den här utmärkelsen i konkurrens med sådana spelare, som Matt Dumba och Patrick Marleau, båda två är inte bara skickliga spelare utan också bra personer utanför isen. Så det här är verkligen ett speciellt pris för mig, säger Oskar via ett pressmeddelande från Philadelphia Flyers.

– Jag vill tacka min familj, min flickvän, alla mina lagkamrater, klubben och speciellt läkarna och sjuksköterskorna, som har hjälpt mig under hela den här tiden, fortsätter Oskar.

Lindblom får priset för att han ”bäst exemplifierar ihärdighet, sportsmanship och hängivelse till hockeyn.”

Oskar diagnoserades med en ovanlig cancersjukdom, Ewing´s sarcoma, i december 2019 och genomgick en omfattade cellgiftsbehandling fram till den 2 juli 2020.

Behandlingen gjordes på cancerkliniken Abramson Cancer Center vid Hospital of the University of Pennsylvania i Philadelphia.

Han kom tillbaka och spelade två matcher med Philadelphia Flyers i ”bubblan” i Toronto i juli förra året.

Oskar var sedan tillbaka i laguppställningen när säsongen 2020-21 körde igång i januari i år. Han spelade 50 matcher och svarade för 14 poäng, 8 mål och 6 assist.

I en stor intervju med SportExpressen under säsongen sa Oskar:

– Det har varit tufft både fysiskt och psykiskt. De dagar jag fått cellgiftsbehandling har det handlat om fem timmar på sjukhuset. Man blir illamående och förlorar krafterna, det känns som en stor baksmälla och varje gång jag låg inlagd kände jag mig uttorkad.

Lindblom säger sig ha blivit återställd och bara behövt göra återbesök på sjukhuset för att träffa läkarna var tredje månad.

Om allt stöd han fått från lagkamraterna och andra spelare i NHL, sa Oskar:

– Det har betytt enormt mycket. Min flickvän Alma (Lindqvist) har dragit ett stort lass. Jag är verkligen glad över att hon tvingade mig att gå till doktorn när jag kände att jag hade en bula på ett ben i kroppen,

Han är den förste Flyersspelaren att vinna Masterton Trophy sedan Ian Laperriere fick ta emot utmärkelsen säsongen 2010-11.

I en stor intervju med SportExpressen

Tidigare svenskar som vunnit priset är Anders Hedberg, NY Rangers (1985) och Robin Lehner, NY Islanders (2018-19).