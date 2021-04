Victor Hedman nådde ny milstolpe i NHL

LOS ANGELES. Victor Hedman, 30, spelade sin 800:e match med Tampa Bay Lightning i NHL på söndagen.

En matinéföreställning mot Detroit Red Wings hemma i Amalie Arena.

Han gjorde sitt 7:e mål för säsongen, men önskade nog att lagkamraterna hade varit till mer hjälp på den här speciella dagen i hans karriär.

Hedmans fullträff var nämligen Tampas enda, man föll med 1-5.

Detroit satte in stöten under mittenperioden med tre raka mål, vilket lyfte laget till en 4-0-ledning sedan Dylan Larkin hade gjort 1-0 i powerplay under slutminuten av den första perioden.

Sedan ökade Valtteri Filppula på till 2-0, Michael Rasmussen sköt 3-0 och med en dryg minut kvar av den andra perioden gjorde Marc Staal 4-0.

Victor Hedmans reducering kom på ett hårt handledsskott från toppen av skottsektorn som flög in på klubbsidan hos Detroitmålvakten Thomas Greiss efter 4.12 minuter av den tredje perioden.

Lightning gjorde ett tappert försök att hinna ifatt genom att plocka ut målvakten Christopher Gibson tidigt, men det straffade sig då Darren Helm kunde skicka in 5-2 i tom kasse efter 14.19.

Greiss utnämndes till matchens första stjärna efter att ha svarat för 27 räddningar.

Victor Hedman toppar Tampa Bays interna poängliga på 36 poäng, 7 mål och 29 assist, efter 37 spelade matcher. Han är +11.

Totalt har den förre Modo-backen producerat 509 poäng, 112 mål och 397 assist, på 800 matcher och är +127.

Han är favorit att vinna Norris Trophy som ligans bäste back den här säsongen.

I en annan tidig match i NHJL på påsksöndagen vann Washington Capitals borta över New Jersey Devils med 5-4.

Alexander Ovetjkin valdes till matchens lirare efter att gjort sitt 19:e mål för säsongen och assisterat till ytterligare två.

Carl Hagelin var också målskytt hos Capitals. Målet kom i numerärt underläge när han och Garnet Hathaway i en kontring skaffade sig en två-mot-en-situation och Hagelin kunde skicka upp pucken i nätet efter en perfekt framspelning från Hathaway förbi en liggandes P.K. Subban.

Det var svenskens 4:e mål i vinter.

Nicklas Bäckström antecknades för en målgivande passning