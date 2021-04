New Jersey gör plats för Alexander Holtz

LOS ANGELES. Trading deadline i NHL infaller på måndag, den 12 april.

Den första stora spelaraffären i vinter kom under onsdagen när New Jersey Devils skeppade iväg två av sina äldre anfallsstjärnor till lokalkonkurrenten New York Islanders.

De som flyttar är Kyle Palmieri, 30, och Travis Zajac, 35.

Båda med utgående kontrakt i Devils.

– En smart affär av Islanders general manager Lou Lamoriello, som får två erfarna spelare till ett lag som har chansen att gå långt i slutspelet i år. Nu täcker man också upp förlusten av skadade lagkaptenen Anders Lee, som väntas missa resten av säsongen, sa förre NHL-spelaren Keith Jones i expertpanelen hos NBC Sports på onsdagskvällen.

New Jersey är mitt uppe i en föryngring av spelartruppen, där man under de senaste åren fått in höga draftval som Nico Hischier och Jack Hughes och har ytterligare ett antal unga talanger i sin pipeline.

Bland dem Djurgårdens Alexander Holtz, 19, som man draftade som nummer sju i den första rundan 2020.

Som betalning för Palmieri och Zajac får Devils Islanders val i förstarundan 2021, en fjärderunda 2022 och forwardarna A. J. Greer och Mason Jobst.

Greer, 24, valdes i andrarundan av draften 2015 och Jobst, 27, är en AHL-spelare.

New Jersey kommer att betala en del av Palmieris och Zajacs lön under resten av den här säsongen.

Devils har för närvarande tre svenskar i laguppställningen forwardarna Jesper Bratt, Andreas Johnsson och Jesper Boqvist.