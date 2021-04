Höglander nu också på Covid-listan

LOS ANGELES. Nya namn tillkommer dag för dag på Vancouver Canucks lista över spelare som är satta på NHL:s ”Covid-19 protocol”.

Senast i raden under måndagen var lagets svenske rookie, Nils Höglander, 20.

Han är den 17.e spelaren som Canucks satt upp på listan och det mesta talar för att också Höglander testat positivt.

Krisen fortsätter och förvärras alltså i Vancouver, som så här långt fått fyra matcher inställda.

Det mesta talar för att det antalet kommer att öka och att laget kommer att tvingas spela efter den 11 maj när grundserien var satt att vara avslutad.

Det första datumet för seriefinalen var den 8 maj, men efter den senaste Covid-vågen i NHL:s kanadensiska division (North division) har ligaledningen meddelat att man behöver förlänga grundserien för att hinna få in alla uppskjutna matcher.

– Det kommer inte att räcka med den 11 maj utan det kommer att handla om spel fram till den 13-14 maj om Vancouver ska kunna få in alla matcher och avverka en full säsong om 56 omgångar, kommenterade hockeyinsidern Pierre LeBrun hos The Sports Network (TSN) under måndagen.

LeBrun hade också en teori om att NHL kan låta de tre amerikanska divisionerna inleda slutspelet enligt tidsplanen samtidigt som de kanadensiska lagen i North division spelar färdigt grundserien.

NHL har inte bekräftat det resonemanget, men det låter som en trolig lösning för att rädda säsongen.

Nils Höglander ligger på sjätteplats i Canucks interna poängliga efter att så här långt ha gjort 16 poäng, 7 mål och 9 assist, på 37 matcher.

Vancouvers Canucks har nu dessa spelare i karantän, enligt NHL:s Covid-bestämmelser:

X Målvakter: Thatcher Demko, Braden Holtby.

X Backar: Jalen Chatfield, Alexander Edler, Travis Hamonic, Quinn Hughes, Tyler Mylers.

X Forwards: Travis Boyd, Adam Gaudette, Jayce Hawryluk, Bo Horvat, Nils Höglander, Zack MacEwen, Marc Michaelis, Tyler Motte, Antoine Roussel, Brandon Sutter.

Spelare och coacher i de andra lagen i North division har under de senaste dagarna uttryckt sin sympati för vad som drabbat Vancouver canucks.

– Det här visar bara hur försiktiga vi alla måste vara och inte gå ut på restauranger för att käka eller till mataffären utan istället få måltider levererade hem till oss. Det är små uppoffringar vi alla kan göra, säger Edmonton Oilers Jujhar Khaira till nhl.com.

Pierre LeBrun försökte sätta situationen i ett större sammanhang under en intervju med TSN:

– Det här handlar inte längre bara om hockey. Nu är också familjemedlemmar till spelare drabbade i Vancouver. NHL hoppas att situationen nu nått sin kulmen, men det kan handla om tio dagar innan Canucks kan vara ett lag i skick att börja träna och spela igen.