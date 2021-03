Lehner närmar sig comeback efter skadan

LOS ANGELES. Robin Lehner, 29, har varit borta från NHL-spel med Vegas Golden Knights i en dryg månad på grund av en skada på överkroppen.

Men nu är han tillbaka i träning och är utlånad till farmarlaget Henderson Silver Knights för ett ”conditioning loan”, vilket betyder att han ska träna med laget för att få upp flåset.

Lehner har inte spelat sedan den 7 februari när han vaktade kassen i Golden Knights under en 4-3-seger mot Los Angeles Kings.

Sedan dess har han gått skadad och Vegas har levt högt på reserven Marc-André Fleury, som storspelat.

mwen i nattens bortamöte med Minnesota Wild fick Fleury se sig överspelad och klev av i den tredje perioden efter att ha släppt in fyra mål på 29 skott. In kom Logan Thompson, som just blivit uppkallad från Silver Knights i AHL, och hoppade in mellan stolparna under de sista elva minuterna. Han hade två skott på sig och höll tätt.

Robin har bara vaktat kassen i fem NHL-matcher den här säsongen och har tre vinster, en förlust under ordinarie tid och en förlust efter förlängning.

Ett drygt år har gått sedan Golden Knights trejdade till sig Lehner från Chicago Blackhawks. Man skrev ett nytt femårskontrakt med svensken i oktober 2020 inför den här säsongen sedan han visat toppform under slutspelet i bubblan i Edmonton i somras.

Han startade 16 matcher i kassen där och vann nio av dem.