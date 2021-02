Lehner mäktigaste svensken i NHL

LOS ANGELES. Robin Lehner, 29, är den mäktigaste svensken i NHL.

Allt enligt branschtidningen The Hockey News, som nu presenterat sin årliga topp 100-lista över hockeyns makthavare.

Lehner är placerad på 54:e plats för sitt arbete med belysningen av mental hälsa under de senaste åren.

Ingen annan svensk platsar på den statusfyllda listan, som går under benämningen ”Money & Power”.

Så här lyder omdömet om Robin Lehner:

”His openness about bipolar disorder makes him the leading mental-health advocate among players. He´s also unafraid of addressing social issues, having taken a knee during the playoffs.”

Lehner fanns med redan ifjol, då på 76:e plats.

Listan utgörs av en mix av makthavare från NHL, klubbägare, general managers, spelare, agenter, ombud, journalister och annat hockeyfiolk, som Internationella Hockeyförbundets ordförande Rene Fasel.

Inte helt överraskande toppas den av NHL-bossen Gary Bettman och hans närmaste man, Bill Daly. På tredje plats kommer Boston Bruins ägare Jeremy Jacobs, som under många år varit en tungviktare inom NHL:s styrande organ, Board of Governos.

Edmonton Oilers lagkapten och anfallsstjärna, Connor McDavid, är den högst rankade spelaren i ligan och hamnar på fjärde plats.

Andra spelare somplatsar balnd de 25 i topp är Alexander Ovetjkin, Washington (8), Sidney Crosby, Pittsburgh (11) och Matt Dumba, Minnesota (15). Den sistnämnde för sin tidiga kamp i rasfrågor, som fick andra spelare i ligan att följa efter under den förra sommarens Play-in och Stanley Cup.

Omslaget till årets upplaga av specialnumret pryds av ägarna David Bonderman, Jerry Bruckheimer, Tod Leiweke och Tim Leiweke bakom den nya NHL-klubben Seattle Kraken, som gör sitt intåg i ligan säsongen 2021-22.

Den mest spännande personen i den kvartetten är Bruckheimer, som sedan många år tillbaka varit framgångsrik tv- och filmproducent i Hollywood och leder egna produktionsbolaget Jerry Bruckheimer Films.

Han har jobbat med alla stora stjärnor i drömfabriken, bland andra Tom Cruise, Johnny Depp, Keira Knightley och Eddie Murphy.