Första NHL-målet för Erik Brännström

LOS ANGELES. Det dröjde till den 40:e matchen, men i natt, svensk tid, fick Erik Brännström, 21, äntligen jubla.

Han gjorde sitt första mål i NHL när Ottawa Senators besegrade Montreal Canadiens med 5-4 after straffläggning.

Brännström sköt ett lågt skott i powerplay från en position strax innanför den offensiva blå linjen och till sin glädje kunde han se pucken smita in mellan benskydden på världsmålvakten Carey Price.

– Jag är så glad för hans skull . Det där är ett ögonblick han aldrig kommer att glömma. Han har försökt på alla sätt med en massa skott på mål, men inte fått utdelning, så det här var han väl värd, sa backpartnern Erik Gudbranson.

Brännströms fullträff betydde ledning med 3-1 och kom knappt fyra minuter in i den andra perioden.

Det här var hans sjunde match för säsongen och han har nu fått ihop 3 poäng, 1 mål och 2 assist. Totalt har det blivit 40 matcher i Ottawatröjan och 7 poäng.

Filip Forsberg fortsätter att vara poängproducenten och det stora anfallsvapnet i Nashville Predators.

I nattens bortamöte med Detroit sköt han 1-0-målet och spelade fram Eeli Tolvanen till 2-0, som blev slutresultatet.

Forsbergs fullträff kom i powerplay drygt fyra minuter in i den tredje perioden när han sköt ett skott från den högra tekningscirkeln, som först touchade Detroitbacken Patrik Nemeth och ändrade riktning för att sedan gå in via bröstet på målvakten Jonathan Bernier.

Forsbergs framspelning till Tolvanen var en läckerhet, där svensken skickade iväg en crosspassning tvärs över anfallszonen som Tolvanen direktsköt i mål från den vänstra cirkeln.