Därför behöver Chicago Söderberg nu

LOS ANGELES. Chicago Blackhawks 19-årige centertalang Kirby Dach opererade sin skadade handled i söndags.

Prognosen från klubbläkaren Michael Terry är att Dach blir borta i fyra till fem månader.

Det öppnade dörren för värvningen av Carl Söderberg. 35.

– Jag är taggad inför den kommande säsongen och redo att ansluta mig till laget, säger Söderberg i ett videoklipp på Blackhawks hemsida.

Kirby Dach skadade sig i en träningsmatch mot Ryssland inför junior-VM i Edmonton.

Han var Kanadas lagkapten och en av lagets stora stjärnor och nyckelspelare i jakten på en guldmedalj.

Så, att förlora honom före turneringen var en tuff smäll för Team Kanada.

Likaså för Chicago Blackhawks.

Men med den rutinerade och storväxte Carl Söderberg har man en centerforward, som kan leda lagets andra- eller tredjekedja.

Chicago har ännu inte gjort klart med Dylan Strome, som i förhandssnacket anses kunna ta rollen som andrecenter.

Han är 23 år och RFA (Restricted Free Agent). Ett nytt kontrakt borde bli klart inom kort med honom.

Att man plockat in Söderberg sätter press på Strome att plita dit namnteckningen under ett nytt avtal.

Bland centerforwards som slåss om platser i laguppställningen återfinns också Lucas Wallmark och David Kampf.

Söderberg kan användas på flera sätt och säger i intervjun på Chicagos hemsida så här:

– Jag är van sedan några år tillbaka att matchas mot motståndarnas bästa kedja, men också chippa in med några mål.

Carl avslöjar också att han var imponerad över Chicago i bubblan i Edmonton under slutspelet i somras, där Blackhawks besegrade Oilers med 3-1 i matcher i Play-in innan man föll mot Vegas med 1-4 i matcher i åttondelsfinalen.

Corey Perry var med och tog Dallas till final i Stanley Cup i somras efter att ha blivit utköpt av Anaheim Ducks inför säsongen 2019-20.

Den 35-årige kanadensiske powerforwarden ger sig inte utan vill spela vidare och skrev under måndagen på ett ettårskontrakt med Montreal Canadiens.

Perry vann Stanley Cup med Anaheim 2007 och har också två OS-guld i medaljsamlingen från 2010 och 2014.

Han vann Hart Trophy och Maurice Rocket Richard Trophy säsongen 2010-11.

Totalt har Perry gjort 1045 matcher i NHL och producerat 377 mål och 420 assist, totalt 797 poäng.

Han bidrog med fem mål och nio poäng under 27 matcher i Dallaströjan under NHL:s Return to Play.

Hans lön i Canadiens i vinter blir 6,2 miljoner kronor (750 000 dollar).