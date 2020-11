Så ska nya NHL-laget hitta svenska guldkornen

LOS ANGELES. Nya NHL-klubben Seattle Kraken börjar så sakta får en organisation på plats inför premiären i ligan säsongen 2021-22.

I slutet av den förra veckan presenterade general managern Ron Francis vilka scouter Kraken har anställt så här två långt.

Två av dem blir placerade i Sverige och de är förre hockeystjärnan Per-Erik Eklund, som har en bred erfarenhet från scoutingjobb i andra NHL-klubbar, samt Marcus Fingal, som varit svensk scout i Buffalo Sabres organisation under senare år.

– Det ska bli intressant och spännande. Jag känner Ron Francis sedan tidigare, så jag hörde av mig till honom när han fick jobbet i Seattle. Och jag både känner och har jobbat tillsammans med Ulf Samuelsson och nu har jag varit igång en månad på det här jobbet, säger Pelle Eklund.

x Hur har det varit att hoppa på ett scoutingjobb igen efter tiden med Leksand?

– Det känns bra. Jag gjorde ett uppehåll förra året, men jag fick tillbaka suget och längtan nu. Och vi är en bra grupp i Seattle, så det gör det roligt.

x Kommer du att titta på äldre spelare i SHL också eller hur blir arbetsfördelningen mellan dig och Marcus?

– Vi har inte gjort upp någon exakt arbetsordning eller fördelning ännu utan ordern så här långt är att titta på så mycket hockey som möjligt. Och allt är ju igång i Sverige just nu med juniorligor, SHL och Hockeyallsvenskan. På sikt får nog någon av oss ta lite mer ansvar för SHL, men får lösa sig senare.,

x Vilka NHL-klubbar har du jobbat åt tidigare?

– Jag började med dåvarande Phoenix Coyotes 1999 och var med dem under fyra år. sedan jobbade med Leksands juniorer under två år och A-laget i två år innan jag scoutade åt Montreal Canadiens. Efter det blev det Edmonton Oilers.

x Seattles har anställt förre NHL-spelaren Robert Kron, som Director of Amateur Scouting. Honom måste du ha spelat emot i Nordamerika?

– Ja, han kom in i ligan under mina sista år, men jag känner honom också genom scoutingjobbet och min äldste son, Daniel, har jobbat under honom som scout för Carolina Hurricanes under de senaste tre-fyra åren.

Seattle Kraken har anställt ytterligare två scouter för talangjakten i Europa, Sasu Hovi och Aleksandr Plyushev.

Ulf Samuelsson har jobbat som pro scout åt Seattle Kraken sedan ett år tillbaka med hemmet i Carlsbad, Kalifornien, som utgångspunkt.