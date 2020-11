Hörnqvist taggad att göra Florida till ett topplag

LOS ANGELES. En plats i solen.

Patric Hörnqvist, 33, har landat i Florida för ett nytt hockeyäventyr i NHL.

Den här gången med Panthers och han är efter två veckor på plats i staden Parkland nära Fort Lauderdale taggad inför säsongen 2020-21.

– Ja, verkligen. Alla intryck är positiva så här långt och jag tycker att vi har ett spännande lag. Med de nya bitarna nu inför den kommande säsongen tror jag det kan bli riktigt bra, säger Bengan till SportExpressen.

Han hade inte fått några förvarningar när Pittsburgh Penguins trejdade honom till Florida Panthers för backen Mike Matheson i slutet av september.

Eftersom han hade en klausul om ”no-trade”, så fick han chansen att ge sin åsikt om klubbytet innan affären slutfördes.

Vilket Hörnqvist gjorde efter en dags funderande.

För två veckor sedan gick flyttlasset och nu har Patric med familjen köpt hus i östra Florida för att ha en fast punkt i tillvaron där under de närmaste åren.

– Klart att det kändes att tvingas lämna en klubb där man varit i sex år och fått vara med och vinna Stanley Cup två gånger med de stora grabbarna.

Med ”de stora grabbarna” menar Patric förstås Sidney Crosby och Jevgeni Malkin, men också målvakten Marc-Andre Fleury och backen Kris Letang.

Crosby var en av de första han ringde när trejden från Pittsburgh hände.

– Jag var en av de få spelare som hade kommit tillbaka till Pittsburgh, så vi pratades vid på telefon några gånger. Sidney har blivit en väldigt god vän och är i mina ögon en spelare i klass med Gretzky och Lemieux. Det är få förunnat att få vara i hans närhet under så många år, Man får en annan relation när man vunnit två cuper tillsammans. Men jag vill också nämna Malkin, som även han är en fruktansvärt bra hockeyspelare.

Om trejden säger Bengan, som han kallas bland sina svenska hockeykompisar:

– Det kom lite som en chock för mig, men sådan är hockeyn. Inte minst nu när lönetaket ligger fast och klubbarna ska få plats med alla nya kontrakt i budgeten.

Han har blivit trejdad en gång tidigare. Efter sex säsonger i Nashville Predators hamnade han i Pittsburgh sommaren 2014.

Men nu är det alltså Florida Panthers som gäller.

– Det kommer att bli en rolig resa. Jag känner bra vibbar, det här är ett ungt och bra lag som behöver lite rutin och bite. Jag har funderat de senaste åren när jag mött dem om varför de inte är högre upp i tabellen. De har spelat bra hockey i ett snabbt tempo, säger Patric.

Meningen är att Hörnqvist ska ge Panthers den rutin och den ”bite” man saknat. Han är en av ligans mest respekterade powerforwards. han vet sin roll i Florida.

– Panthers skaffade i Joel Quenneville förra säsongen en tränare, som vet vad som krävs för att vinna. Och det är jätteroligt att Ulf Samuelsson nu kommer in som en av hans assisterande coacher. Uffe är en riktig legendar inom svensk hockey. Jag har pratat med Hagge (Carl Hagelin), som hade honom som en av coacherna i New York Rangers och förstås också Anton Strålman och de ger Uffe högsta betyg. Han är en man med karaktär.

x Hur många av de nya lagkamraterna har du hunnit träffa sedan ankomsten till Florida?

– Det är inte så många, som är plats ännu. Men jag har förstås träffat Anton och (Aaron) Ekblad är på plats. Jag tror att (Aleksander) Barkov och ytterligare några kommer i nästa vecka.

x Du är inte det enda svenska nyförvärvet, Alexander Wennberg har också kontrakterats sedan han blev utköpt av Columbus?

– Jag tror att den här flytten blir bra för honom. Han fick inte det utrymme han förtjänade i Columbus, men så blir det ibland i den här branschen. Han blir nyttig för oss.

x Tror du det blir spel efter nyår?

– Jag tror absolut att det blir spel. Men det måste självklart bli under hälsosamma förhållanden. Den amerikanska fotbollen är igång, NBA-basketen kör igång i december med nästa säsong, så jag är övertygad om att NHL kan hitta ett format även under de här tuffa förhållandena med covid-19 att spela nästa säsong. Det kan komma att bli under andra former än de bubblor vi hade i somras. Allt kommer inte att bli som det var innan, det kan krävas en annan uppdelning av lagen i olika divisioner, men man ska ändå slå alla för bli mästare.

x Till sist, hur bra blir Florida Panthers säsongen 2020-21?

– Får vi ihop alla pusselbitar blir vi riktigt bra. Och vi fortfarande chansen att flyga under radarn. Men jag är taggad att hjälpa laget att ta nästa steg, säger Patric Hörnqvist.