Lidas hoppas att Henke fortsätter i NHL

LOS ANGELES. Henrik Lundqvist har spelat sin sista match i New York Rangers.

Det blev klart under onsdagen sedan klubben meddelat att man köpt ut sista året på Henkes kontrakt, som var värt 77 miljoner kronor.

Om det var 38-årige Lundqvists sista NHL-match vet vi inte.

Kanske skriver han kontrakt med någon annan klubb i nästa vecka när han blir ”unrestricted free agent”.

– Jag hoppas att han bestämmer sig för att stanna i NHL med en contender, typ Colorado, och får en ny chans mot Stanley Cup, säger Nicklas Lidström till SportExpressen.

Oavsett om Henrik Lundqvist ställer sig i kassen i ytterligare en säsong, så kan Henke se fram emot en plats i Hockey Hall of Fame så småningom.

Det är jag rätt övertygad om.

Hans meritlista är tillräckligt tung för att bli inröstad.

x Han vann Vezina Trophy som ligans bäste målvakt 2012 och var nominerad till utmärkelsen ytterligare fyra gånger.

x Han har ett OS-guld från 2006 och ett VM-guld från 2017.

x Han registrerade 459 vinster under de 15 säsongerna i Rangers, vilket är ett klubbrekord och placerar honom på 6:e plats i NHL genom tiderna.

x Han har varit framröstad till en plats i NHL First All Star Team (2012) och NHL Second All Star Team (2013).

x Han har varit uttagen till All Starmatchen i NHL vid fem tillfällen.

x Han har varit framröstad som Rangers mest värdefulle spelare nio säsonger.

x Han blev uttagen till All Star-laget i OS 2014.

x Han var nominerad till både Hart Trophy och Ted Lindsay Award 2012.

Så det enda priset som saknas är en Stanley Cup och vem vet om han skriver på ett kontrakt med ett väntat topplag inför nästa säsong och hinner bocka av den kolumnen också på sin CV.

Nicklas Lidström, som är vår mest meriterade NHL-spelare genom tiderna med fyra mästartitlar och sju Norris Trophy, samt en Conn Smythe Trophy, säger till SportExpressen att han tror att Henke fortsätter.

– Jag hoppas att han bestämmer sig för att stanna i NHL med en ‘contender’, typ Colorado och får en ny chans mot Stanley Cup.

Lidas är inte överaskad över att Rangers köpte ut Lundqvist från sista året (2020-21) på sjuårskontraktet.

– Det var nog väntat att Rangers skulle köpa ut Henke från sista året av kontraktet med tanke på hur de coachade målvakterna under förra säsongen. Det var nog ingen som ville treada för honom heller när de vet att de kan försöka signa honom nu.

Lidström var under många år Red Wings affischnamn i Detroit. Han vet vad Henke har betytt för Rangers och fansen i New York.

– Henke har haft en fantastisk karriär i New York, där han varit ansiktet utåt för organisationen och samtidigt varit deras bästa spelare i många år.

x Tror du att han tar plats med dig, Börje Salming, Mats Sundin och Peter Forsberg så småningom i Hockey Hall of Fame i Toronto?

– Jag tycker att hans karriär gör honom till en het kandidat till Hockey Hall of fame, avslutar Nicklas Lidström.

FOTNOT. Spelare kan bli invalda i HHOF först sedan tre år gått efter det att de avslutat den aktiva karriären.